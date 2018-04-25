Ролик с «похищением» ребенка с детской площадки в Сургуте оказался социальной рекламой

Видеозапись, на которой неизвестный мужчина в Сургуте насильно увозит девочку с детской площадки, оказалась социальной рекламой о безопасных дворах. Об этом заявил отец «похищенного» ребенка.
Напомним, накануне в СМИ и соцсетях был размещен видеофрагмент, на котором женщина оставляет ребенка на детской площадке, после чего уходит. Вскоре во двор на автомобиле заезжает мужчина, который, игнорируя сопротивление маленькой девочки, увозит ее. Запись заинтересовала правоохранительные органы, при этом в СУ СК РФ по Югре сообщали, что обращений в связи с пропажей ребенка не поступало.
Между тем в УМВД по ХМАО — Югре сообщили, что стражам порядка удалось установить личность мужчины, забравшего ребенка с детской площадки. Им оказался отец девочки. По его словам, случившееся является «съемкой рекламного ролика безопасных дворов».
Отец ребенка: «Это должна была быть серия роликов, на которых происходит нечто шокирующее, но слегка странное. Если вы успели заметить, девочка этого грабителя ужасного умудрилась перекинуть через плечо и нанести даже некоторые увечья, после которых он все-таки утащил ее с собой. Она моя дочь, она знала об этом, снималась в нашем остросюжетном фильме и была не против».
По словам жителя Сургута, мать ребенка не знала о таких планах членов семьи, но спокойно отнеслась, узнав о них позже.
Между тем в УМВД по ХМАО — Югре сообщили, что стражам порядка удалось установить личность мужчины, забравшего ребенка с детской площадки. Им оказался отец девочки. По его словам, случившееся является «съемкой рекламного ролика безопасных дворов».
Отец ребенка: «Это должна была быть серия роликов, на которых происходит нечто шокирующее, но слегка странное. Если вы успели заметить, девочка этого грабителя ужасного умудрилась перекинуть через плечо и нанести даже некоторые увечья, после которых он все-таки утащил ее с собой. Она моя дочь, она знала об этом, снималась в нашем остросюжетном фильме и была не против».
По словам жителя Сургута, мать ребенка не знала о таких планах членов семьи, но спокойно отнеслась, узнав о них позже.
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