Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В Сургуте мужчина похитил ребенка с детской площадки: видео. дети и подростки, похищения людей, Сургут. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сургуте мужчина похитил ребенка с детской площадки: видео

    В Сургуте мужчина похитил ребенка с детской площадки: видео

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    • Фото: Сургутинтерновости / youtube.com
    В Сургуте мужчина похитил ребенка с детской площадки: видео

    В Сургуте мужчина похитил ребенка с детской площадки: видео

    В Сургуте мужчина похитил ребенка с детской площадки: видео
    • Фото: Сургутинтерновости / youtube.com

      • В Сургуте ищут очевидцев инцидента, в ходе которого неизвестный мужчина насильно увез девочку с детской площадки. Видеозапись произошедшего распространили местные СМИ.

      В СМИ и соцсетях был размещен видеофрагмент, на котором мужчина, игнорируя сопротивление маленькой девочки, увозит ее с детской площадки, расположенной, как предполагается, во дворе дома на улице 30 лет Победы.

      Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в понедельник, однако до сих пор никаких заявлений от родителей ребенка не поступало. В СУ СК по ХМАО — Югре также сообщили, что в ведомство никто не обращался по поводу пропажи девочки.

      Из сообщения СУ СК по ХМАО — Югре: «По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Следователи совместно с сотрудниками органов внутренних дел проводят работу по установлению обстоятельств произошедшего».

      В ведомстве отметили, что сотрудники СУ СК пытаются выяснить личность женщины, которая привела девочку на детскую площадку, и мужчины, забравшего ее. Кроме того, ведутся поиски автомобиля, на котором он уехал с ребенком, а также очевидцев произошедшего.

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