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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    МИД РФ назвал провокацией попытки проверить Крым в рамках инспекции Украины

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    МИД РФ назвал провокацией попытки проверить Крым в рамках инспекции Украины

    МИД РФ назвал провокацией попытки проверить Крым в рамках инспекции Украины

    Россия свободна в размещении войск и военной техники на своей территории, частью которой является Республика Крым. И все попытки провести военную инспекцию на полуострове в рамках проверки территории Украины являются провокацией. Так в МИД РФ прокомментировали доклад Госдепа США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

    МИД РФ: «Современный статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации не подлежит пересмотру. Соответственно, Россия свободна в размещении войск и военной техники на своей территории, а попытки проинспектировать территорию Крыма в рамках инспекции Украины являются провокационными и тщетными. Разумеется, при этом Россия готова принимать инспекторов, наблюдателей и группы оценки в Крыму в случае направления ей соответствующих запросов по Венскому документу».

    Напомним, Госдеп США 20 апреля выпустил ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире. В нем содержатся, в том числе, и обвинения в адрес России. Москву обвиняют в «оккупации» Крыма, незаконных задержаниях, ограничении свободы слова и нарушениях прав сексменьшинств.

    В российском внешнеполитическом ведомстве доклад назвали «опусом, изобилующем политизированными оценками и грубыми идеологизированными штампами». В МИД РФ отметили, что в Вашингтоне по-прежнему замалчивают информацию о масштабных и грубейших нарушениях прав человека на Украине, а стремятся переложить ответственность за происходящее на Россию.

    В ведомстве также обратили внимание, что в докладе Госдепа проигнорированы проблемы, существующие в США. Такие как «закоренелая расовая дискриминация, небывалый размах ксенофобских идей и массовая прослушка».

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