МИД РФ указал на «русофобские стереотипы» в докладе Госдепа о правах человека

МИД РФ раскритиковал очередной доклад Госдепа о правах человека в мире и призвал США обратить внимание на свои проблемы.
Доклад Госдепа в российском внешнеполитическом ведомстве назвали «опусом, изобилующем политизированными оценками и грубыми идеологизированными штампами».
МИД РФ: «К сожалению, констатируем, что от русофобских стереотипов Вашингтону избавиться пока не удалось. Так, раздел, посвященный России, подготовлен в априори негативистском ключе и без учета неоднократно дававшихся российской стороной основательных разъяснений. Авторы доклада по-прежнему не гнушаются приемов, имеющих своей целью сформировать стойкое негативное отношение к России как основному нарушителю прав человека».
При этом, указали в МИД РФ, в Вашингтоне по-прежнему замалчивают информацию о масштабных и грубейших нарушениях прав человека на Украине, а стремятся переложить ответственность за происходящее на Россию.
Также за рамками доклада, подчеркнули в ведомстве, остались проблемы с правами человека в самих США. Так, проигнорированы такие системы проблемы, как «закоренелая расовая дискриминация, небывалый размах ксенофобских идей и массовая прослушка».
МИД РФ: «Американским властям давно пора всерьез заняться решением именно этих назревших проблем у себя дома, прислушаться, наконец, к многочисленным настоятельным рекомендациям профильных межправительственных структур и правозащитников, а не увлекаться поучениями тех, кто в них не нуждается».
Напомним, Госдеп США в минувшую пятницу, 20 апреля, выпустил ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире. Содержатся в нем и обвинения в адрес России. В частности, в докладе Москву обвиняют в «оккупации» Крыма, незаконных задержаниях, ограничении свободы слова и нарушениях прав сексменьшинств. Кроме того, в докладе Россию, Китай, Иран и КНДР называют «силами нестабильности».
МИД РФ: «К сожалению, констатируем, что от русофобских стереотипов Вашингтону избавиться пока не удалось. Так, раздел, посвященный России, подготовлен в априори негативистском ключе и без учета неоднократно дававшихся российской стороной основательных разъяснений. Авторы доклада по-прежнему не гнушаются приемов, имеющих своей целью сформировать стойкое негативное отношение к России как основному нарушителю прав человека».
При этом, указали в МИД РФ, в Вашингтоне по-прежнему замалчивают информацию о масштабных и грубейших нарушениях прав человека на Украине, а стремятся переложить ответственность за происходящее на Россию.
Также за рамками доклада, подчеркнули в ведомстве, остались проблемы с правами человека в самих США. Так, проигнорированы такие системы проблемы, как «закоренелая расовая дискриминация, небывалый размах ксенофобских идей и массовая прослушка».
МИД РФ: «Американским властям давно пора всерьез заняться решением именно этих назревших проблем у себя дома, прислушаться, наконец, к многочисленным настоятельным рекомендациям профильных межправительственных структур и правозащитников, а не увлекаться поучениями тех, кто в них не нуждается».
Напомним, Госдеп США в минувшую пятницу, 20 апреля, выпустил ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире. Содержатся в нем и обвинения в адрес России. В частности, в докладе Москву обвиняют в «оккупации» Крыма, незаконных задержаниях, ограничении свободы слова и нарушениях прав сексменьшинств. Кроме того, в докладе Россию, Китай, Иран и КНДР называют «силами нестабильности».
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