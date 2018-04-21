Госдеп обвинил Киев в казнях, коррупции и цензуре

Госдеп США раскритиковал Киев за многочисленные нарушения прав человека.
Среди главных проблем Украины называются цензура, масштабная коррупция на правительственном уровне, насилие против этнических меньшинств и неспособность властей привлечь к ответственности виновников преступлений против журналистов и антикоррупционных активистов.
В частности, в Госдепе обратили внимание на задержания российских журналистов, запрет российских телеканалов и блокировку ряда российских порталов, в том числе соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Кроме того, в докладе Госдепа по вопросам правозащитной деятельности говорится о казнях, «политически мотивированных исчезновениях», пытках, незаконных арестах и отсутствии независимости судей. В Госдепе напомнили об истории 29-летней Дарьи Мастикашевой, которую пытками и угрозами заставили признаться в работе на российские спецслужбы.
В Вашингтоне полагают, что киевские власти не принимают мер, необходимых для того, чтобы наказать нарушителей прав человека. Это, подчеркивают в Госдепе, порождает безнаказанность.
При это в докладе есть и заявления о нарушениях прав человека в ДНР и ЛНР, а также в Крыму, который в Госдепе называют «оккупированным».
В частности, в Госдепе обратили внимание на задержания российских журналистов, запрет российских телеканалов и блокировку ряда российских порталов, в том числе соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Кроме того, в докладе Госдепа по вопросам правозащитной деятельности говорится о казнях, «политически мотивированных исчезновениях», пытках, незаконных арестах и отсутствии независимости судей. В Госдепе напомнили об истории 29-летней Дарьи Мастикашевой, которую пытками и угрозами заставили признаться в работе на российские спецслужбы.
В Вашингтоне полагают, что киевские власти не принимают мер, необходимых для того, чтобы наказать нарушителей прав человека. Это, подчеркивают в Госдепе, порождает безнаказанность.
При это в докладе есть и заявления о нарушениях прав человека в ДНР и ЛНР, а также в Крыму, который в Госдепе называют «оккупированным».
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