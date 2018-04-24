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Морские дьяволы. Смерч 16+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Совет Европы пригрозил наказать Россию за невыплату взносов

    5 комментариев
    Совет Европы пригрозил наказать Россию за невыплату взносов

    Совет Европы пригрозил наказать Россию за невыплату взносов

    Совет Европы пригрозил наказать Россию за невыплату взносов
  • Фото: Reuters © 2018

    • Без поступления взносов со стороны России и Турции Совет Европы продержится до конца 2019 года. Об этом заявил генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд.

    Турбьерн Ягланд: «Можем справиться до конца следующего года. Когда этот срок наступит, могу заверить вас, что я буду принимать меры».

    Если каких-то мер принято не будет, то Ягланд пообещал покинуть свой пост.

    Между тем глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не будет участвовать в сессиях ПАСЕ до тех пор, пока «в Страсбурге правит бал русофобское меньшинство», передает «Интерфакс».

    Леонид Слуцкий: «Но если будет найдено компромиссное институциональное решение, то, как и уже говорилось не раз, к теме погашения взноса в Совет Европы в полном объеме РФ вернется».

    Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. В ответ на это делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях, и не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. А летом 2017 года стало известно, что Россия приостанавливает выплаты взносов в Совет Европы.

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