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    Пушков назвал выход России из СЕ крупнейшей потерей для организации

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    Пушков назвал выход России из СЕ крупнейшей потерей для организации

    Пушков назвал выход России из СЕ крупнейшей потерей для организации

    Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на заявление генсека СЕ Турбьёрна Ягланда о членстве России в этой организации. Он отметил, что выход Москвы из СЕ — крупнейшая потеря для Совета Европы.

    При этом он уточнил, что речь идет не только о финансовых потерях.


    Ранее генсек СЕ Турбьёрн Ягланд сообщил, что организация рассматривает возможность снятия антироссийских санкций в связи с опасениями, что Россия может выйти из организации из-за наложенных ограничений.

    Турбьёрн Ягланд, генсек Совета Европы: «Было бы очень плохо, если бы Россия покинула СЕ, потому что конвенция (о правах человека) и (Европейский) суд так важны для российских граждан. Это будет и негативное событие для Европы. У нас будет Европа без России. Это будет большим шагом назад для Европы».

    При этом он добавил, что в Европе не планируют менять позицию по Крыму.

    Напомним, в 2014 году Россия была лишена основных полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в связи с событиями в Крыму. А в конце июня 2017 года Россия приостановила уплату части взноса в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий национальной делегации. При этом в Москве подчеркнули, что продолжат выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям.

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