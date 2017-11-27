Пушков назвал выход России из СЕ крупнейшей потерей для организации

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на заявление генсека СЕ Турбьёрна Ягланда о членстве России в этой организации. Он отметил, что выход Москвы из СЕ — крупнейшая потеря для Совета Европы.
При этом он уточнил, что речь идет не только о финансовых потерях.
Ранее генсек СЕ Турбьёрн Ягланд сообщил, что организация рассматривает возможность снятия антироссийских санкций в связи с опасениями, что Россия может выйти из организации из-за наложенных ограничений.
Турбьёрн Ягланд, генсек Совета Европы: «Было бы очень плохо, если бы Россия покинула СЕ, потому что конвенция (о правах человека) и (Европейский) суд так важны для российских граждан. Это будет и негативное событие для Европы. У нас будет Европа без России. Это будет большим шагом назад для Европы».
При этом он добавил, что в Европе не планируют менять позицию по Крыму.
Напомним, в 2014 году Россия была лишена основных полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в связи с событиями в Крыму. А в конце июня 2017 года Россия приостановила уплату части взноса в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий национальной делегации. При этом в Москве подчеркнули, что продолжат выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям.
Ягланд:«Выход России из СЕ стал бы шагом назад». Это была бы крупнейшая потеря для СЕ,и не только финансовая. Гораздо бОЛьшая,чем для России— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 ноября 2017 г.
Ранее генсек СЕ Турбьёрн Ягланд сообщил, что организация рассматривает возможность снятия антироссийских санкций в связи с опасениями, что Россия может выйти из организации из-за наложенных ограничений.
Турбьёрн Ягланд, генсек Совета Европы: «Было бы очень плохо, если бы Россия покинула СЕ, потому что конвенция (о правах человека) и (Европейский) суд так важны для российских граждан. Это будет и негативное событие для Европы. У нас будет Европа без России. Это будет большим шагом назад для Европы».
При этом он добавил, что в Европе не планируют менять позицию по Крыму.
Напомним, в 2014 году Россия была лишена основных полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в связи с событиями в Крыму. А в конце июня 2017 года Россия приостановила уплату части взноса в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий национальной делегации. При этом в Москве подчеркнули, что продолжат выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям.
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