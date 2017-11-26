В Совете Европы допустили возможность отмены антироссийских санкций

В Совете Европы рассматривают возможность снятия антироссийских санкций в связи с опасениями, что Россия может выйти из организации
из-за наложенных ограничений. По словам генерального секретаря организации Турбьёрна Ягланда, это негативно отразится на ситуации в Европе.
Турбьёрн Ягланд, генсек Совета Европы: «Было бы очень плохо, если бы Россия покинула СЕ, потому что конвенция (о правах человека) и (Европейский) суд так важны для российских граждан. Это будет и негативное событие для Европы. У нас будет Европа без России. Это будет большим шагом назад для Европы».
При этом он добавил, что в Европе не планируют менять позицию по Крыму, передает Financial Times.
Турбьёрн Ягланд: «Никто не хочет подавать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Речь не идет о том, чтобы поставить под сомнение эту принципиальную позицию. Но мы должны трезво оценить, в чем заключается сфера наших полномочий. Наши полномочия — защищать права человека в России и в Крыму или в любом месте на континенте, где живут люди».
Напомним, в 2014 году Россия была лишена основных полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в связи с событиями в Крыму. А в конце июня 2017 года Россия приостановила уплату части взноса в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий национальной делегации. При этом в Москве подчеркнули, что продолжат выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям.
При этом он добавил, что в Европе не планируют менять позицию по Крыму, передает Financial Times.
Турбьёрн Ягланд: «Никто не хочет подавать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Речь не идет о том, чтобы поставить под сомнение эту принципиальную позицию. Но мы должны трезво оценить, в чем заключается сфера наших полномочий. Наши полномочия — защищать права человека в России и в Крыму или в любом месте на континенте, где живут люди».
Напомним, в 2014 году Россия была лишена основных полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в связи с событиями в Крыму. А в конце июня 2017 года Россия приостановила уплату части взноса в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий национальной делегации. При этом в Москве подчеркнули, что продолжат выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям.
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