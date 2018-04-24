Власти Москвы напомнили о бесплатной парковке в майские праздники

Водителям не придется платить за парковку на майских праздниках в российской столице.
О бесплатной парковке москвичам и гостям города напомнил мэр Москвы Сергей Собянин. «На майские праздники парковка на улицах Москвы будет бесплатной», — сказал он во вторник на заседании президиума правительства в городской мэрии.
По его словам, в праздничные дни маршруты наземного транспорта будут работать по расписанию выходного дня. В свою очередь, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов уточнил, что в праздничные дни будет задействовано максимальное количество городского подвижного состава. По традиции таксомоторные компании предоставят бесплатный проезд 9 Мая всем участникам Великой Отечественной войны и Героям Советского Союза.
Напомним, россиян ждут четыре выходных дня с 29 апреля по 2 мая (Праздник Весны и Труда) и еще один выходной в День Победы.
По его словам, в праздничные дни маршруты наземного транспорта будут работать по расписанию выходного дня. В свою очередь, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов уточнил, что в праздничные дни будет задействовано максимальное количество городского подвижного состава. По традиции таксомоторные компании предоставят бесплатный проезд 9 Мая всем участникам Великой Отечественной войны и Героям Советского Союза.
Напомним, россиян ждут четыре выходных дня с 29 апреля по 2 мая (Праздник Весны и Труда) и еще один выходной в День Победы.
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