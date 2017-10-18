Утвержден календарь выходных дней на 2018 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план переноса выходных дней в 2018 году.
Как сообщается на сайте правительства России, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2018 году.
Из текста постановления правительства РФ: «В соответствии с подписанным постановлением в 2018 году выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно. А дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря — на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно».
В правительстве РФ подчеркнули, что новогодне-рождественские каникулы продлятся 10 дней: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.
Также россиян ждет трехдневный отдых с 23 по 25 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, и четыре выходных подряд с 8 по 11 марта (Международный женский день). Также 4 выходных дня ожидают россиян с 29 апреля по 2 мая (праздник весны и труда) и еще один дополнительный выходной 9 мая в День Победы.
В июне три нерабочих дня подряд будут с 10 по 12 июня (День России). И три выходных с 3 по 5 ноября, совпадающих с празднованием Дня народного единства.
Проект постановления о переносе выходных был подготовлен Минтрудом РФ.
Из текста постановления правительства РФ: «В соответствии с подписанным постановлением в 2018 году выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно. А дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря — на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно».
В правительстве РФ подчеркнули, что новогодне-рождественские каникулы продлятся 10 дней: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.
Также россиян ждет трехдневный отдых с 23 по 25 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, и четыре выходных подряд с 8 по 11 марта (Международный женский день). Также 4 выходных дня ожидают россиян с 29 апреля по 2 мая (праздник весны и труда) и еще один дополнительный выходной 9 мая в День Победы.
В июне три нерабочих дня подряд будут с 10 по 12 июня (День России). И три выходных с 3 по 5 ноября, совпадающих с празднованием Дня народного единства.
Проект постановления о переносе выходных был подготовлен Минтрудом РФ.
Комментарии