МИД РФ обвинил страны G7 в разрушении системы международного права

Страны «Большой семерки», обещая ввести новые антироссийские санкции, разрушают систему международного права. Так в российском министерстве иностранных дел прокомментировали итоги встречи глав МИД G7 в Торонто.
Накануне там было принято заявление, в котором говорится, что давление будет увеличиваться, если Россия продолжит «свое дестабилизирующее поведение». Под этим определением члены «семерки» имеют в виду в том числе якобы невыполнение Кремлем своих обязательств в соответствии с минскими договоренностями.
Также министры иностранных дел G7 вспомнили инцидент в Солсбери. На Смоленской площади подчеркнули, что односторонние санкции противозаконны. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, заявляя об ужесточении мер экономического давления, страны «семерки» разрушают систему, в которой призывают других функционировать.
Сергей Рябков: «Это даже не двойной стандарт, а новый стандарт „группы семи“. Мы будем бороться с этим стандартом, у нас есть — хочется сказать „русский стандарт“, но это было бы слишком, — российский стандарт поведения. Поэтому все нормально, санкций мы не боимся, ответим в должный момент нужным образом».
Рябков подчеркнул, что сейчас идет подготовка российского законопроекта о контрсанкциях, работой над ним занимаются профильные ведомства. Этот документ, в частности, предполагает запрет на поставку технологического оборудования, программного обеспечения, алкоголя и других товаров из США и стран, поддерживающих политику Вашингтона.
О новом законопроекте сегодня говорили и в Совете Федерации. По словам зампреда комитета по международным делам Андрея Климова, документ должен иметь рамочный характер, чтобы «дать возможность для адресных ответов».
Также министры иностранных дел G7 вспомнили инцидент в Солсбери. На Смоленской площади подчеркнули, что односторонние санкции противозаконны. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, заявляя об ужесточении мер экономического давления, страны «семерки» разрушают систему, в которой призывают других функционировать.
Сергей Рябков: «Это даже не двойной стандарт, а новый стандарт „группы семи“. Мы будем бороться с этим стандартом, у нас есть — хочется сказать „русский стандарт“, но это было бы слишком, — российский стандарт поведения. Поэтому все нормально, санкций мы не боимся, ответим в должный момент нужным образом».
Рябков подчеркнул, что сейчас идет подготовка российского законопроекта о контрсанкциях, работой над ним занимаются профильные ведомства. Этот документ, в частности, предполагает запрет на поставку технологического оборудования, программного обеспечения, алкоголя и других товаров из США и стран, поддерживающих политику Вашингтона.
О новом законопроекте сегодня говорили и в Совете Федерации. По словам зампреда комитета по международным делам Андрея Климова, документ должен иметь рамочный характер, чтобы «дать возможность для адресных ответов».
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