7 мая на НТВ начнется показ политического детектива «Посольство». Действие картины разворачивается в вымышленной
восточно-европейской стране — Каледонии, главными участниками большой политической игры становятся члены российского дипломатического корпуса.
История начинается с того, что в одном из баров столицы Каледонии Каленбурге задерживают первого секретаря российского посольства Геннадия Веденеева (Гела Месхи) с кейсом, набитым наркотиками. Это событие моментально приобретает масштаб международного скандала, и команде российских дипломатов во главе с Алексеем Прокофьевым (Игорь Ливанов) предстоит выяснить, кто и для чего втянул Россию в эту политическую интригу.
Артём Аксененко, режиссер сериала: «Главный блок мы снимали в Сербии, это была профессионально отработанная экспедиция при помощи производственной кинокомпании Archangel studios, и лично Милош Бикович помог нам со всеми этапами производства, включая кастинги. Съемки проходили во многих местах Белграда, удалось снимать и в Доме правительства, который расположен рядом с государственным зданием, где живет и работает сербский президент. Снимать в окрестностях этого здания запрещено, но нам это удалось».
Также зрители увидят в кадре такие города, как Нови-Сад, Панчево и Сремски-Карловци. Самой масштабной сценой стала ярмарка, для которой декораторы полностью застроили главную площадь города Нови-Сад. К съемкам были привлечены 700 человек массовки и конная полиция.
Роли главных героев в остросюжетном политическом детективе исполнили Игорь Ливанов, Виталий Кищенко, Виктория Толстоганова, Гела Месхи, Юлия Ауг и другие известные российские и зарубежные актеры.
Премьера сериала «Посольство» состоится на НТВ 7 мая 2018 года.
Артём Аксененко, режиссер сериала: «Главный блок мы снимали в Сербии, это была профессионально отработанная экспедиция при помощи производственной кинокомпании Archangel studios, и лично Милош Бикович помог нам со всеми этапами производства, включая кастинги. Съемки проходили во многих местах Белграда, удалось снимать и в Доме правительства, который расположен рядом с государственным зданием, где живет и работает сербский президент. Снимать в окрестностях этого здания запрещено, но нам это удалось».
Также зрители увидят в кадре такие города, как Нови-Сад, Панчево и Сремски-Карловци. Самой масштабной сценой стала ярмарка, для которой декораторы полностью застроили главную площадь города Нови-Сад. К съемкам были привлечены 700 человек массовки и конная полиция.
Роли главных героев в остросюжетном политическом детективе исполнили Игорь Ливанов, Виталий Кищенко, Виктория Толстоганова, Гела Месхи, Юлия Ауг и другие известные российские и зарубежные актеры.
Премьера сериала «Посольство» состоится на НТВ 7 мая 2018 года.
Комментарии