Премьера на НТВ: сериал «Посольство» стартует в мае

«Первого секретаря российского посольства задержали за контрабанду наркотиков в Восточной Европе» — с такими заголовками вышли материалы СМИ в вымышленной стране Каледонии. Ее придумал автор идеи нового сериала канала НТВ «Посольство» Виктор Согомонян.

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Каледония находится на пороге принятия «антироссийского пакета», ее активно подталкивают к этому власти США и Великобритании. Необходима провокация, чтобы все население Каледонии поддержало свое правительство в борьбе с Россией.



История начинается с того, что в одном из столичных баров местные спецслужбы задерживают первого секретаря российского посольства Геннадия Веденеева (Гела Месхи) с кейсом, набитым наркотиками. Событие моментально приобретает масштаб главного международного скандала. Теперь команде российских дипломатов во главе с Алексеем Прокофьевым (Игорь Ливанов) предстоит не только оперативно выяснить, кто и для чего сплел такую сеть интриг вокруг российского посольства, но и разобраться в назревающем международном конфликте.



Артём Аксененко, режиссер проекта «Посольство»: «Детектив о взаимоотношениях между главными державами в истории мировой политики. Герои политической арены, не имеющие права на ошибку, но они же тоже люди и тоже где-то слабы — профессионально и человечески. От них зависит судьба государства и его репутация. На проекте были консультанты — представители государственной власти, которые отчасти контролировали драматургические перипетии: как можно, как нельзя, что было бы правдой. Контроль со стороны профессионалов из этой области существовал, чтобы мы не наврали где-то и не обманули зрителя. История, конечно, выдуманная, но действия, которые предпринимали наши герои, должны были иметь под собой какую-то жизненную основу, чтобы не было фантазий на тему того, что могли бы сделать государственные чины, оказавшись в таких обстоятельствах».



В проекте было задействовано большое число артистов, в том числе и зарубежных. Латвийский актер Мартиньш Вилсонс исполнил роль президента Каледонии.



Мартиньш Вилсонс: «Я еще никогда не играл президента, это интересный опыт. Для меня сложным был текст: очень дипломатический, с кучей политических терминов. Сценаристы консультировались с работниками дипломатических отделов, режиссер мне иногда говорил: „Извини, это не я“. Такая проблема возникла не только у меня, но и у русских коллег. Слова так были составлены вместе, что ты одновременно и сказал что-то, и не сказал ничего. И, кажется, что ты прав, но, по сути, никакой конкретики. Но ведь они именно так и общаются».



Съемки проекта проходили в Сербии. Белград предстанет на экране столицей вымышленной страны Каледонии Каленбургом. Также зрители увидят в кадре такие города, как Нови-Сад, Панчево и Сремски-Карловци. Для работы над проектом были задействованы действующие административные здания Белграда: резиденция парламента города и резиденция патриарха Сербии. Самой масштабной сценой стала ярмарка, для которой декораторы полностью застроили главную площадь города Нови-Сад. К сцене были привлечены 700 человек массовки и конная полиция.



Роли главных героев в остросюжетном политическом детективе исполнили Игорь Ливанов, Виталий Кищенко, Виктория Толстоганова, Гела Месхи, Юлия Ауг и другие известные российские и зарубежные актеры.



Премьера сериала «Посольство» состоится на телеканале НТВ в мае 2018 года.