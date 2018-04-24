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26 апреля, 15:00
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    ЦБ выдал банкам рекомендации по работе с санкционными компаниями. банки, компании, кредиты, санкции, Центробанк, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦБ выдал банкам рекомендации по работе с санкционными компаниями

    ЦБ выдал банкам рекомендации по работе с санкционными компаниями

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    ЦБ выдал банкам рекомендации по работе с санкционными компаниями

    ЦБ выдал банкам рекомендации по работе с санкционными компаниями

      ЦБ разъяснил банкам, как работать с компаниями, попавшими под новые американские санкции. В частности, банки могут не ухудшать оценку этих заемщиков, и им не придется выделять дополнительные деньги для подстраховки.

      В апрельский санкционный список США попали 14 российских компаний. Ко многим из них по праву подходит определение «крупные». Соответственно и кредиты, которые такие игроки берут на рынке, не маленькие, поэтому банкам нужно знать, как поступать в этой ситуации: увеличивать риск невозврата или нет.

      В связи с этим ЦБ разместил на своем сайте рекомендации. По ним, даже если компания пострадала от санкций, банки могут не ухудшать как оценку самого заемщика, так и качество обслуживания долга и следовательно не досоздавать резервов.

      Аналитики оценивают меру регулятора как ожидаемую и отмечают, что банки, скорее всего, ей воспользуются.

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