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26 апреля, 15:00
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    Лавров назвал первоочередные задачи в Сирии после победы над террористами. Лавров, МИД РФ, Сирия, терроризм, ШОС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров назвал первоочередные задачи в Сирии после победы над террористами

    Лавров назвал первоочередные задачи в Сирии после победы над террористами

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    Лавров назвал первоочередные задачи в Сирии после победы над террористами

    Лавров назвал первоочередные задачи в Сирии после победы над террористами

    Лавров назвал первоочередные задачи в Сирии после победы над террористами

      Гуманитарные задачи и задачи восстановления базовой инфраструктуры являются приоритетными в Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

      Отбитые у террористов города в Сирии нужно восстанавливать. Очевидно, что одни сирийцы без поддержки извне с этой задачей не справятся. Американцы, которые, судя по всему, из Сирии уходить не собираются, уже заявили, что Дамаску помогать не будут, отмечает корреспондент НТВ Алексей Прокин.

      Сергей Лавров: «Мы, конечно, должны завершить антитеррористическую работу в поддержку сирийского правительства на территории Сирийской Арабской Республики, решать первоочередным образом гуманитарные задачи и задачи восстановления базовой инфраструктуры обеспечения жизнедеятельности».

      Сфера безопасности — главный приоритет ШОС, поэтому министры не обошли вниманием ни одной международной проблемы.

      Подробности — в репортаже.

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