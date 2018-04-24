Лавров назвал первоочередные задачи в Сирии после победы над террористами

Гуманитарные задачи и задачи восстановления базовой инфраструктуры являются приоритетными в Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Отбитые у террористов города в Сирии нужно восстанавливать. Очевидно, что одни сирийцы без поддержки извне с этой задачей не справятся. Американцы, которые, судя по всему, из Сирии уходить не собираются, уже заявили, что Дамаску помогать не будут, отмечает корреспондент НТВ Алексей Прокин.
Сергей Лавров: «Мы, конечно, должны завершить антитеррористическую работу в поддержку сирийского правительства на территории Сирийской Арабской Республики, решать первоочередным образом гуманитарные задачи и задачи восстановления базовой инфраструктуры обеспечения жизнедеятельности».
Сфера безопасности — главный приоритет ШОС, поэтому министры не обошли вниманием ни одной международной проблемы.
Подробности — в репортаже.
Сергей Лавров: «Мы, конечно, должны завершить антитеррористическую работу в поддержку сирийского правительства на территории Сирийской Арабской Республики, решать первоочередным образом гуманитарные задачи и задачи восстановления базовой инфраструктуры обеспечения жизнедеятельности».
Сфера безопасности — главный приоритет ШОС, поэтому министры не обошли вниманием ни одной международной проблемы.
Подробности — в репортаже.
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