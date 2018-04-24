Лавров: Совет глав МИД ШОС дал оценку агрессии США в отношении Сирии

Шанхайская организация сотрудничества продолжит поддерживать принципы уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела других государств. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Пекине, где прошло заседание Совета глав МИД стран ШОС.

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Главное внимание уделили подготовке к саммиту ШОС, который состоится в начале июня в китайском Циндао. Дипломаты успели обсудить и актуальные вопросы международной повестки.



Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Эта работа приобретает особое значение перед лицом тех попыток подорвать процесс формирования полицентричного демократического миропорядка, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов и их союзников. Последний пример — это агрессивная акция против Сирийской Арабской Республики. И в принятом по итогам сегодняшнего министерского заседания коммюнике этой акции дана принципиальная оценка».



Отвечая на вопросы журналистов после заседания, Сергей Лавров сообщил, что США вопреки своим заявлениям не собираются уходить из Сирии, а напротив активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата.