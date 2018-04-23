Климатолог РАН предупредил о летних торнадо в Москве

Грядущим летом на Москву могут обрушиться торнадо. Об опасном и необычном природном явлении предупредил климатолог Российской академии наук.
Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов считает, что торнадо в Москве стоит ожидать в июле и августе. По его словам, это будет связано с перегревом атмосферы и повышенной влажностью. Но для этого необходим период жары, который затем сменится похолоданием, отметил ученый.
Семёнов отметил, что есть гипотеза, согласно которой подобные явления связаны с потеплением климата, передает агентство «Москва».
Владимир Сёменов, лаборатория климатологии Института географии РАН: «В Москве за последние 30 лет в апреле — мае примерно на три градуса увеличилась температура. А на высоких широтах еще остается лед в это время, и от этого температурный контраст север — юг слегка растет. Возможно, с этим связаны такие погодные явления».
Торнадо, или смерч, — это атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного столба. Наибольшее количество смерчей фиксируется на североамериканском континенте, особенно в центральных штатах США. Вторым регионом земного шара, где возникают условия для формирования смерчей, является Европа и вся Европейская территория России, за исключением северных областей.
Напомним, 21 апреля в Московском регионе прошёл ураган с порывами ветра до 30 метров в секунду. В столице были повалены сотни деревьев, было нарушено движение пригородных электричек. Не обошлось без жертв. В Москве погибла девочка-подросток, на которую упал мусорный контейнер. Всего же в столице пострадали 17 человек. Еще один человек погиб и восемь пострадали в Подмосковье. Всего последствия урагана ощутили на себе жители шести регионов Центрального федерального округа.
Семёнов отметил, что есть гипотеза, согласно которой подобные явления связаны с потеплением климата, передает агентство «Москва».
Владимир Сёменов, лаборатория климатологии Института географии РАН: «В Москве за последние 30 лет в апреле — мае примерно на три градуса увеличилась температура. А на высоких широтах еще остается лед в это время, и от этого температурный контраст север — юг слегка растет. Возможно, с этим связаны такие погодные явления».
Торнадо, или смерч, — это атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного столба. Наибольшее количество смерчей фиксируется на североамериканском континенте, особенно в центральных штатах США. Вторым регионом земного шара, где возникают условия для формирования смерчей, является Европа и вся Европейская территория России, за исключением северных областей.
Напомним, 21 апреля в Московском регионе прошёл ураган с порывами ветра до 30 метров в секунду. В столице были повалены сотни деревьев, было нарушено движение пригородных электричек. Не обошлось без жертв. В Москве погибла девочка-подросток, на которую упал мусорный контейнер. Всего же в столице пострадали 17 человек. Еще один человек погиб и восемь пострадали в Подмосковье. Всего последствия урагана ощутили на себе жители шести регионов Центрального федерального округа.
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