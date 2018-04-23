В центральной части России спасатели и энергетики устраняют последствия урагана

Жители шести регионов Центрального федерального округа остаются после урагана в зоне ограниченного энергоснабжения. Об этом сообщили в МЧС.
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Речь идет примерно о трех сотнях поселков во Владимирской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской и Тульской областях. Там ураганный ветер срывал крыши с домов, хозяйственных построек, валил деревья и столбы.
Сейчас в работах по ликвидации последствий разгула стихии участвуют больше полутора тысяч человек. Это и бригады спасателей, и энергетики, и специальные оперативные группы МЧС. Расчищаются дороги, восстанавливается подача электроэнергии. Жителям рекомендуют не приближаться к поврежденным конструкциям крыш и балконов, наклоненным деревьям, водителям личного транспорта советуют внимательно относиться к местам парковки.
Власти Москвы заявили, что электроснабжение в столице было бесперебойным даже в пик урагана. В оперативном порядке от передвижных электростанций были запитаны все социально значимые объекты. Сегодня Гидрометцентр России понизил уровень погодной опасности в Москве с «оранжевого» до «зеленого».
Накануне сообщалось, что ураган оставил без света почти 45 тысяч человек в 554 населенных пунктах ЦФО. Он также привел к значительным разрушениям и даже жертвам. Между тем, по данным Гидрометцентра, ветреная погода сохранится в округе и в воскресенье. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Ожидаются также дожди и мокрый снег.
Сейчас в работах по ликвидации последствий разгула стихии участвуют больше полутора тысяч человек. Это и бригады спасателей, и энергетики, и специальные оперативные группы МЧС. Расчищаются дороги, восстанавливается подача электроэнергии. Жителям рекомендуют не приближаться к поврежденным конструкциям крыш и балконов, наклоненным деревьям, водителям личного транспорта советуют внимательно относиться к местам парковки.
Власти Москвы заявили, что электроснабжение в столице было бесперебойным даже в пик урагана. В оперативном порядке от передвижных электростанций были запитаны все социально значимые объекты. Сегодня Гидрометцентр России понизил уровень погодной опасности в Москве с «оранжевого» до «зеленого».
Накануне сообщалось, что ураган оставил без света почти 45 тысяч человек в 554 населенных пунктах ЦФО. Он также привел к значительным разрушениям и даже жертвам. Между тем, по данным Гидрометцентра, ветреная погода сохранится в округе и в воскресенье. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Ожидаются также дожди и мокрый снег.
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