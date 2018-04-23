Родители из поселка Ушаки второй раз бьются за увольняемого директора

Сегодня в единственной школе поселка Ушаки в Ленобласти прекращены занятия. Всех учеников отправили домой. С утра в учебном заведении работают представители администрации Тосно и местного комитета образования.
Чиновники пытаются решить проблемы в одной из лучших школ района. Сложности в учебном заведении начались еще в январе этого года. Тогда в администрации решили уволить директора Нину Симанову, но она продолжила работать. Сейчас предпринята вторая попытка, которая сопровождается странным опечатыванием директорского кабинета и роспуском классов.
Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, комитет по образованию Ленинградской области опечатал класс на третьем этаже и кабинет директора. Правда, то, что это именно кабинет директора, трудно понять. Табличку сняли, а дверь опечатали в трех местах. Как говорят педагоги, административная деятельность школы просто встала. Внутри все документы, и даже школьный автобус завтра может не выехать за детьми. В закрытом кабинете хранятся путевые листы.
Нину Симанову сняли с должности, потому что ее документы на замещение поста директора якобы не соответствуют требованиям. Хотя, как рассказала замдиректора Ушакинской средней школы, организация самого конкурса была выполнена с грубейшими нарушениями. Его положения противоречат законодательству РФ.
Сейчас родители подписывают очередную бумагу в защиту любимого директора, что делать дальше — не знают. Терпение кончается.
Подробнее — в репортаже НТВ.
Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, комитет по образованию Ленинградской области опечатал класс на третьем этаже и кабинет директора. Правда, то, что это именно кабинет директора, трудно понять. Табличку сняли, а дверь опечатали в трех местах. Как говорят педагоги, административная деятельность школы просто встала. Внутри все документы, и даже школьный автобус завтра может не выехать за детьми. В закрытом кабинете хранятся путевые листы.
Нину Симанову сняли с должности, потому что ее документы на замещение поста директора якобы не соответствуют требованиям. Хотя, как рассказала замдиректора Ушакинской средней школы, организация самого конкурса была выполнена с грубейшими нарушениями. Его положения противоречат законодательству РФ.
Сейчас родители подписывают очередную бумагу в защиту любимого директора, что делать дальше — не знают. Терпение кончается.
Подробнее — в репортаже НТВ.
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