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    Родители из поселка Ушаки второй раз бьются за увольняемого директора. Ленинградская область, образование, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРодители из поселка Ушаки второй раз бьются за увольняемого директора

    Родители из поселка Ушаки второй раз бьются за увольняемого директора

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    Родители из поселка Ушаки второй раз бьются за увольняемого директора

    Родители из поселка Ушаки второй раз бьются за увольняемого директора

      Сегодня в единственной школе поселка Ушаки в Ленобласти прекращены занятия. Всех учеников отправили домой. С утра в учебном заведении работают представители администрации Тосно и местного комитета образования.

      Чиновники пытаются решить проблемы в одной из лучших школ района. Сложности в учебном заведении начались еще в январе этого года. Тогда в администрации решили уволить директора Нину Симанову, но она продолжила работать. Сейчас предпринята вторая попытка, которая сопровождается странным опечатыванием директорского кабинета и роспуском классов.

      Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, комитет по образованию Ленинградской области опечатал класс на третьем этаже и кабинет директора. Правда, то, что это именно кабинет директора, трудно понять. Табличку сняли, а дверь опечатали в трех местах. Как говорят педагоги, административная деятельность школы просто встала. Внутри все документы, и даже школьный автобус завтра может не выехать за детьми. В закрытом кабинете хранятся путевые листы.

      Нину Симанову сняли с должности, потому что ее документы на замещение поста директора якобы не соответствуют требованиям. Хотя, как рассказала замдиректора Ушакинской средней школы, организация самого конкурса была выполнена с грубейшими нарушениями. Его положения противоречат законодательству РФ.

      Сейчас родители подписывают очередную бумагу в защиту любимого директора, что делать дальше — не знают. Терпение кончается.

      Подробнее — в репортаже НТВ.

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