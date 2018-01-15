Родители из сельской школы в Ушаках встали на защиту уволенного директора

В одном из сёл Ленинградской области прошел митинг родителей, которые решили отстоять честь и достоинство директора. По мнению собравшихся, Нина Симанова была уволена в нарушение всех законов и без объяснения причин. Хотя в Тосненском комитете по образованию считают приказ обоснованным.

В разгар учебного дня в школе Ушаков внесистемное родительское собрание. Три десятка взрослых — не так и мало, учитывая, что учеников здесь всего 71. На днях кто-то опрометчиво написал в соцсети: «Стоит вопрос о закрытии школы». А такой вопрос может и до бунта людей довести.



Так что успокаивать 30-ю часть населения поселка приехали полицейские, представители райадминистрации и даже представитель комитета образования всей Ленинградской области.



Татьяна Засельская, главный специалист Департамента развития общего образования Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области: «Слухи о якобы закрытии школы не мотивированы. Существуют планы развития данного образовательного учреждения. Никто не собирается закрывать школу. Вопросы о слиянии школы не обсуждаются».



Однако для родителей и большой части педагогов самый важный вопрос — судьба и. о. директора школы — Нины Симановой. Она во временном статусе на благо учеников трудится с 2015-го, и, как считают родители, делает это на зависть другим управленцам. Из-за зависти ее и снимают с должности.



Елена Кузина, мама ученицы МКОУ «Ушакинская средняя общеобразовательная школа №2»: «В нашем Тосненском районе эта женщина неуместна. Она нашу школу из сарая превратила в лучшую, третью в районе».



Однако работодатель — комитет образования Тосненского района — уведомил популярного в народе директора: она и исполнять обязанности руководителя не будет с завтрашнего дня. У муниципалов к работе Нины Симановой есть претензии. А список ее достижений начальство может существенно сократить.



Ведь даже новую асфальтовую дорожку к школе чиновники записывают в свои достижения, хотя именно директор договаривалась с турецкими бизнесменами.



Вот и получилось, жители Ушаков настаивают: такого славного директора нельзя увольнять. А в РОНО настаивают: этот вопрос решается не на таких собраниях. По закону вообще положено провести конкурс. Нина Симанова тоже может заявить о желании в нем участвовать. Хотя положенную аттестацию она не прошла.



Иными словами, пока поддерживаемая народом и. о. директора и к участию в конкурсе допущена быть не может. Оспаривать все их решения муниципалы призвали Нину Симанову в суде. Кстати, там конфликт служащих райадминистрации и педагога может оказаться и предметом уголовного разбирательства.



После внеплановой проверки сотрудники тосненского комитета образования материалы по выявленным нарушениям направили в полицию. Идет доследственная проверка. Очевидно, что и. о. директора очень хотят преподать какой-то важный урок.



Корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв выслушал обе стороны конфликта.