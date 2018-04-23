В ПАСЕ пожаловались на дефицит бюджета из-за отказа России от взносов

Из-за дефицита бюджета, вызванного отказом России и Турции платить взносы, ПАСЕ может пересмотреть свои методы работы.
Дефицит бюджета Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за отказа России и Турции платить взносы составляет 18 млн евро. Об этом на заседании ассамблеи сообщила докладчица по деятельности уставного органа ПАСЕ — Бюро Лилиан Мори Паскье, передает РИА Новости.
Лилиан Мори Паскье, представительница Бюро ПАСЕ: «Видим, что Турция отказалась от статуса в конце 2017 года основного плательщика. Была приостановлена выплата членских взносов России… Учитывая бюджетную ситуацию, Бюро ассамблеи может быть вынуждено пересмотреть глобально все наши приоритеты и методы работы».
Турция в настоящее время снова проходит процедуру мониторинга обязательств перед Советом Европы, так как в стране был продлен режим чрезвычайного положения, введенный в 2016 году после попытки переворота в стране. Процедуру мониторинга обязательств проходят все страны, которые готовятся вступить в ПАСЕ.
Паскье также призвала все государства-члены ассамблеи к совместной ответственности за обязательства при вступлении.
Напомним, Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ из-за событий на Украине и вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году. В ответ на это делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях, и не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. А летом 2017 года стало известно, что Россия приостанавливает выплаты взносов в Совет Европы. В Москве заявили, что готовы их возобновить, если в регламент ПАСЕ будут внесены положения о том, что национальные делегации нельзя лишать полномочий.
Лилиан Мори Паскье, представительница Бюро ПАСЕ: «Видим, что Турция отказалась от статуса в конце 2017 года основного плательщика. Была приостановлена выплата членских взносов России… Учитывая бюджетную ситуацию, Бюро ассамблеи может быть вынуждено пересмотреть глобально все наши приоритеты и методы работы».
Турция в настоящее время снова проходит процедуру мониторинга обязательств перед Советом Европы, так как в стране был продлен режим чрезвычайного положения, введенный в 2016 году после попытки переворота в стране. Процедуру мониторинга обязательств проходят все страны, которые готовятся вступить в ПАСЕ.
Паскье также призвала все государства-члены ассамблеи к совместной ответственности за обязательства при вступлении.
Напомним, Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ из-за событий на Украине и вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году. В ответ на это делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях, и не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. А летом 2017 года стало известно, что Россия приостанавливает выплаты взносов в Совет Европы. В Москве заявили, что готовы их возобновить, если в регламент ПАСЕ будут внесены положения о том, что национальные делегации нельзя лишать полномочий.
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