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    Ежемесячные выплаты при рождении ребенка освободили от налога

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    Ежемесячные выплаты при рождении ребенка освободили от налога

    Ежемесячные выплаты при рождении ребенка освободили от налога

    Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка.

    Документ опубликован на сайте garant.ru. Закон вступает в силу сегодня, 23 апреля.

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    Напомним, что с 1 января 2018 года в России введены ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребенка.

    Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Владимир Петров выступил с инициативой полностью освободить родителей от уплаты НДФЛ в течение года после рождения или усыновления ребенка. А также снизить налоговую нагрузку на родителей двоих детей на 2%, а за каждого последующего ребенка снижать ставки еще на 1%. Отмечалось, что идея нашла поддержку в Госдуме.

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