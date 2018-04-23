Ежемесячные выплаты при рождении ребенка освободили от налога

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка.
Документ опубликован на сайте garant.ru. Закон вступает в силу сегодня, 23 апреля.
Напомним, что с 1 января 2018 года в России введены ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребенка.
Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Владимир Петров выступил с инициативой полностью освободить родителей от уплаты НДФЛ в течение года после рождения или усыновления ребенка. А также снизить налоговую нагрузку на родителей двоих детей на 2%, а за каждого последующего ребенка снижать ставки еще на 1%. Отмечалось, что идея нашла поддержку в Госдуме.
Напомним, что с 1 января 2018 года в России введены ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребенка.
Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Владимир Петров выступил с инициативой полностью освободить родителей от уплаты НДФЛ в течение года после рождения или усыновления ребенка. А также снизить налоговую нагрузку на родителей двоих детей на 2%, а за каждого последующего ребенка снижать ставки еще на 1%. Отмечалось, что идея нашла поддержку в Госдуме.
Комментарии