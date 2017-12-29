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    Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца

    Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца

    Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка.

    Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

    Из текста документа: «Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка… имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ».

    Согласно новому закону, пособие будет рассчитываться с учетом дохода семьи: он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона. Выплачивать пособия будут из федерального бюджета. Размер пособий в среднем составит 10,5 тысячи рублей. Предполагается, что этот закон коснется 340 тысяч семей.

    Также новый закон предусматривает возможность ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением второго ребенка до достижения им полутора лет. Эти выплаты будут осуществляться за счет средств материнского капитала.

    смотретьСенаторы приняли законы о ежемесячных выплатах на детей и продлении маткапитала
    Сенаторы приняли законы о ежемесячных выплатах на детей и продлении маткапитала
    Напомним, Совет Федерации 26 декабря одобрил президентские законопроекты о поддержке семей. Ранее законы о ежемесячных выплатах и продлении программы материнского капитала были одобрены Госдумой.

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