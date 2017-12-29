Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка.
Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
Из текста документа: «Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка… имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ».
Согласно новому закону, пособие будет рассчитываться с учетом дохода семьи: он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона. Выплачивать пособия будут из федерального бюджета. Размер пособий в среднем составит 10,5 тысячи рублей. Предполагается, что этот закон коснется 340 тысяч семей.
Также новый закон предусматривает возможность ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением второго ребенка до достижения им полутора лет. Эти выплаты будут осуществляться за счет средств материнского капитала.
Напомним, Совет Федерации 26 декабря одобрил президентские законопроекты о поддержке семей. Ранее законы о ежемесячных выплатах и продлении программы материнского капитала были одобрены Госдумой.
Из текста документа: «Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка… имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ».
Согласно новому закону, пособие будет рассчитываться с учетом дохода семьи: он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона. Выплачивать пособия будут из федерального бюджета. Размер пособий в среднем составит 10,5 тысячи рублей. Предполагается, что этот закон коснется 340 тысяч семей.
Также новый закон предусматривает возможность ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением второго ребенка до достижения им полутора лет. Эти выплаты будут осуществляться за счет средств материнского капитала.
Напомним, Совет Федерации 26 декабря одобрил президентские законопроекты о поддержке семей. Ранее законы о ежемесячных выплатах и продлении программы материнского капитала были одобрены Госдумой.
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