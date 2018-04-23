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    Аномальные апрельские сугробы выросли за ночь в Кировской области

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    • Фото: vk.com
    Аномальные апрельские сугробы выросли за ночь в Кировской области

    Аномальные апрельские сугробы выросли за ночь в Кировской области

    Аномальные апрельские сугробы выросли за ночь в Кировской области
  • Фото: vk.com

    • Высота сугробов после мощного снегопада, который обрушился на Кировскую область, выросла почти до 30 см.

    Сильный снегопад в Кировской области продолжается вторые сутки. По данным на первую половину дня, выпало 53 мм осадков — это почти 156% месячной нормы, сообщается в паблике «Любительская метеорология в Кирове».

    Жители региона делятся в соцсетях фотографиями апрельских сугробов, отмечая, что кое-где сегодня снег «по-прежнему валит стеной».




    В администрации Кирова объявили, что в связи с непогодой 23–24 апреля школьники могут учиться дистанционно — через сайты учебных заведений и группы в социальных сетях.

    Накануне снимками апрельского снега делились и жители Москвы, пережившие накануне серьезный шторм. Впрочем, снег растаял через несколько часов. А сегодня синоптики обещали, что нормальная весенняя погода придет в регион на днях.

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