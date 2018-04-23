Аномальные апрельские сугробы выросли за ночь в Кировской области

Высота сугробов после мощного снегопада, который обрушился на Кировскую область, выросла почти до 30 см.
Сильный снегопад в Кировской области продолжается вторые сутки. По данным на первую половину дня, выпало 53 мм осадков — это почти 156% месячной нормы, сообщается в паблике «Любительская метеорология в Кирове».
Жители региона делятся в соцсетях фотографиями апрельских сугробов, отмечая, что кое-где сегодня снег «по-прежнему валит стеной».
В администрации Кирова объявили, что в связи с непогодой 23–24 апреля школьники могут учиться дистанционно — через сайты учебных заведений и группы в социальных сетях.
Накануне снимками апрельского снега делились и жители Москвы, пережившие накануне серьезный шторм. Впрочем, снег растаял через несколько часов. А сегодня синоптики обещали, что нормальная весенняя погода придет в регион на днях.
Жители региона делятся в соцсетях фотографиями апрельских сугробов, отмечая, что кое-где сегодня снег «по-прежнему валит стеной».
Погода в Кирове: на смену снегопаду в Киров придут дождиhttps://t.co/AvEHC3SE9v#киров #новости #снежныйапокалипсис pic.twitter.com/x4cRKZ2wzi— Навигатор (@navigatorkirov) 23 апреля 2018 г.
В Кирове выпало рекордное количество осадков для апреляhttps://t.co/0JnyKFwPcl#киров #фоторепортажи #новости pic.twitter.com/BZPLaqWC2S— НОВОСТИ ikirov (@ikirovru) 23 апреля 2018 г.
В администрации Кирова объявили, что в связи с непогодой 23–24 апреля школьники могут учиться дистанционно — через сайты учебных заведений и группы в социальных сетях.
Накануне снимками апрельского снега делились и жители Москвы, пережившие накануне серьезный шторм. Впрочем, снег растаял через несколько часов. А сегодня синоптики обещали, что нормальная весенняя погода придет в регион на днях.
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