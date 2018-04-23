Парижский террорист Абдеслам осужден на 20 лет

По делу о вооруженном нападении на полицейских в Брюсселе в 2016 году парижский террорист Салах Абдеслам приговорен к 20 годам заключения.
В Бельгии суд вынес вердикт последнему из оставшихся в живых организаторов парижских терактов 2015 года. Салах Абдеслам приговорен к 20 годам тюрьмы за вооруженное сопротивление полиции и покушение на жизнь стражей порядка.
Из текста приговора: «Суд признал виновным подсудимого Салах Абдеслама и Суфьяна Айри (его сообщника) в вооруженном сопротивлении сотрудникам полиции и покушении на жизнь сотрудников полиции при отягчающих вину обстоятельствах. Суд приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы».
Сам Абдеслам на суде не присутствует, его интересы представляет бельгийский адвокат Свен Мари. Подсудимый отказался лично участвовать в процессе в Бельгии и находится сейчас во французской тюрьме. Там он ждет суда по основному обвинению в участии в парижских терактах.
Теракты в Париже и его окрестностях были совершены 13 ноября 2015 года. Почти одновременно боевики устроили несколько атак. У стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени прогремели взрывы, произошел расстрел посетителей нескольких ресторанов, а в концертном зале «Батаклан» случилась кровавая бойня, около 100 человек были взяты в заложники. В общей сложности тогда погибли 130 человек, более 350 получили ранения.
Абдеслам был одним из 7 террористов. Или его пояс смертника либо не сработал, или он сам в последний момент передумал приводить взрывное устройство в действие. Со дня совершения терактов до самого ареста боевик скрывался у своих друзей из мигрантского сообщества в Брюсселе.
Салаха Абдеслама называют европейским террористом №1. Известно, что спустя несколько дней после его ареста в Брюсселе прогремели взрывы, жертвами которых стали порядка 30 человек, еще сотни пострадали.
Из текста приговора: «Суд признал виновным подсудимого Салах Абдеслама и Суфьяна Айри (его сообщника) в вооруженном сопротивлении сотрудникам полиции и покушении на жизнь сотрудников полиции при отягчающих вину обстоятельствах. Суд приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы».
Сам Абдеслам на суде не присутствует, его интересы представляет бельгийский адвокат Свен Мари. Подсудимый отказался лично участвовать в процессе в Бельгии и находится сейчас во французской тюрьме. Там он ждет суда по основному обвинению в участии в парижских терактах.
Теракты в Париже и его окрестностях были совершены 13 ноября 2015 года. Почти одновременно боевики устроили несколько атак. У стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени прогремели взрывы, произошел расстрел посетителей нескольких ресторанов, а в концертном зале «Батаклан» случилась кровавая бойня, около 100 человек были взяты в заложники. В общей сложности тогда погибли 130 человек, более 350 получили ранения.
Абдеслам был одним из 7 террористов. Или его пояс смертника либо не сработал, или он сам в последний момент передумал приводить взрывное устройство в действие. Со дня совершения терактов до самого ареста боевик скрывался у своих друзей из мигрантского сообщества в Брюсселе.
Салаха Абдеслама называют европейским террористом №1. Известно, что спустя несколько дней после его ареста в Брюсселе прогремели взрывы, жертвами которых стали порядка 30 человек, еще сотни пострадали.
Террорист №1 в Европе: кто такой Салах АбдесламНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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