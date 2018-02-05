Парижский террорист отказался говорить в суде Брюсселя

В Брюсселе сегодня ввели чрезвычайные меры безопасности. Там начался суд над единственным выжившим исполнителем парижских терактов 2015 года.
Салаха Абдеслама доставили во дворец правосудия под усиленным конвоем на полицейском вертолете из Франции, где он находится в заключении. Власти Брюсселя, где и задержали террориста, обвиняют его в нападении на полицейских в марте 2016 года.
В ходе слушания Абдеслам отказался давать показания и отвечать на вопросы суда.
Впереди у него — еще один процесс, уже по обвинению в нападении на стадион Stade de France и концертный зал «Батаклан» в Париже. В результате этих атак погибли 130 человек, еще более 350 получили ранения.
Абдеслам был одним из семи парижских террористов, однако его пояс смертника либо не сработал, либо он сам в последний момент не стал приводить взрывное устройство в действие. С момента совершения терактов до ареста в марте следующего года боевик скрывался в мигрантском сообществе в Брюсселе. При штурме квартиры стражи порядка столкнулись с вооруженным сопротивлением: находившиеся там трое членов террористической группировки отстреливались из автоматов. Одного из них ликвидировали, однако двоим, включая Абдеслама, удалось скрыться. Через три дня полиция все же задержала Абдеслама.
В ходе слушания Абдеслам отказался давать показания и отвечать на вопросы суда.
Впереди у него — еще один процесс, уже по обвинению в нападении на стадион Stade de France и концертный зал «Батаклан» в Париже. В результате этих атак погибли 130 человек, еще более 350 получили ранения.
Абдеслам был одним из семи парижских террористов, однако его пояс смертника либо не сработал, либо он сам в последний момент не стал приводить взрывное устройство в действие. С момента совершения терактов до ареста в марте следующего года боевик скрывался в мигрантском сообществе в Брюсселе. При штурме квартиры стражи порядка столкнулись с вооруженным сопротивлением: находившиеся там трое членов террористической группировки отстреливались из автоматов. Одного из них ликвидировали, однако двоим, включая Абдеслама, удалось скрыться. Через три дня полиция все же задержала Абдеслама.
Террорист №1 в Европе: кто такой Салах АбдесламНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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