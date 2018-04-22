Киев готовится к новой большой войне в Донбассе

На неделе по гражданским били дважды — в спину, за последним украинским блокпостом в нейтральной зоне по пути в Донецк. Противник безнаказанно берет новые участки серой зоны, куда военные заходить не имеют права. О новых позициях докладывали миссии ОБСЕ. Но там другая миссия — молчать, пользуясь внутренним приказом по всей донецкой армии — не стрелять, терпеть и наблюдать.
Между тем уже через неделю у операции в Донбассе будет новый статус, а до конца года там будут миротворцы на киевских условиях.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Нам нужна полноценная миротворческая миссия, которая будет иметь мандат, полномочия и возможности разоружения незаконных вооруженных формирований российского или местного происхождения под контролем россиян, которые в нарушение закона в количестве более 45–50 тысяч человек обеспечивают оккупацию».
На Украине уже не скрывают целей для иностранных войск в Донбассе. Это яркий фантик для новой и большой войны. За миротворцами пойдут части ВСУ, а это грозит новыми жертвами.
Арсен Аваков, глава МВД Украины: «План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и „голубые каски“, и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону».
Выживут ли избиратели — глава МВД Аваков решил не уточнять, но уже представил свою «тактику шагов» комитету Конгреса США. За обострением ситуации в Донбассе там сейчас наблюдают так, будто ждут нужного момента перед громким заявлением. В худшем случае, такой момент вот-вот настанет.
В район Донецкой фильтровальной станции можно проскочить только наудачу и на высокой скорости. С молчаливого согласия миссии ОБСЕ солдаты ВСУ недавно тоже прихватили здесь кусок нейтральной зоны. А потом расстреляли автобус с персоналом станции. Эта станция питает водой Донецк и украинскую Авдеевку. И у последней нет других источников водоснабжения. То есть скоро Киев будет громко заявлять о грядущей гуманитарной катастрофе, оставляя за скобками тот факт, что станция закрыта из-за обстрела ВСУ. Чудом выживший после обстрела Сергей Шевченко говорит об угрозах пострашнее: на закрытой станции остались почти 3,5 тонны хлора. И если кому-то выгодно обострение обстановки на Донбассе — лучшего момента не придумать.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анатолия Майорова.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Нам нужна полноценная миротворческая миссия, которая будет иметь мандат, полномочия и возможности разоружения незаконных вооруженных формирований российского или местного происхождения под контролем россиян, которые в нарушение закона в количестве более 45–50 тысяч человек обеспечивают оккупацию».
На Украине уже не скрывают целей для иностранных войск в Донбассе. Это яркий фантик для новой и большой войны. За миротворцами пойдут части ВСУ, а это грозит новыми жертвами.
Арсен Аваков, глава МВД Украины: «План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и „голубые каски“, и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону».
Выживут ли избиратели — глава МВД Аваков решил не уточнять, но уже представил свою «тактику шагов» комитету Конгреса США. За обострением ситуации в Донбассе там сейчас наблюдают так, будто ждут нужного момента перед громким заявлением. В худшем случае, такой момент вот-вот настанет.
В район Донецкой фильтровальной станции можно проскочить только наудачу и на высокой скорости. С молчаливого согласия миссии ОБСЕ солдаты ВСУ недавно тоже прихватили здесь кусок нейтральной зоны. А потом расстреляли автобус с персоналом станции. Эта станция питает водой Донецк и украинскую Авдеевку. И у последней нет других источников водоснабжения. То есть скоро Киев будет громко заявлять о грядущей гуманитарной катастрофе, оставляя за скобками тот факт, что станция закрыта из-за обстрела ВСУ. Чудом выживший после обстрела Сергей Шевченко говорит об угрозах пострашнее: на закрытой станции остались почти 3,5 тонны хлора. И если кому-то выгодно обострение обстановки на Донбассе — лучшего момента не придумать.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анатолия Майорова.
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