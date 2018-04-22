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    У линии соприкосновения в Донбассе замечены снайперы из Литвы и Грузии

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    У линии соприкосновения в Донбассе замечены снайперы из Литвы и Грузии

    У линии соприкосновения в Донбассе замечены снайперы из Литвы и Грузии

    Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила появившихся у линии соприкосновения в Донбассе снайперов. Сообщается, что речь идет о воюющих на стороне украинских силовиков бойцах, прибывших из Грузии и Литвы.

    Андрей Марочко, официальный представитель Минобороны ЛНР: «По нашим данным, в район Катериновки в зону ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины прибыли 12 иностранных снайперов-наемников из Грузии и Литвы».

    По словам Марочко, перед иностранными наемниками стоит задача провоцировать военнослужащих ЛНР на ответный огонь, передает РИА Новости.

    Ранее представитель оборонного ведомства самопровозглашенной республики сообщил о сбитом под Луганском украинском беспилотнике. Этот дрон собирался атаковать один из объектов гражданской инфраструктуры и нес «листовки устрашающего содержания» с призывами к жителям ЛНР вернуться под контроль Киева, в противном случае авторы посланий обещают отключить людям «все жизни необходимые ресурсы, газ, воду, свет».

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