У линии соприкосновения в Донбассе замечены снайперы из Литвы и Грузии

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила появившихся у линии соприкосновения в Донбассе снайперов. Сообщается, что речь идет о воюющих на стороне украинских силовиков бойцах, прибывших из Грузии и Литвы.
Андрей Марочко, официальный представитель Минобороны ЛНР: «По нашим данным, в район Катериновки в зону ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины прибыли 12 иностранных снайперов-наемников из Грузии и Литвы».
По словам Марочко, перед иностранными наемниками стоит задача провоцировать военнослужащих ЛНР на ответный огонь, передает РИА Новости.
Ранее представитель оборонного ведомства самопровозглашенной республики сообщил о сбитом под Луганском украинском беспилотнике. Этот дрон собирался атаковать один из объектов гражданской инфраструктуры и нес «листовки устрашающего содержания» с призывами к жителям ЛНР вернуться под контроль Киева, в противном случае авторы посланий обещают отключить людям «все жизни необходимые ресурсы, газ, воду, свет».
По словам Марочко, перед иностранными наемниками стоит задача провоцировать военнослужащих ЛНР на ответный огонь, передает РИА Новости.
Ранее представитель оборонного ведомства самопровозглашенной республики сообщил о сбитом под Луганском украинском беспилотнике. Этот дрон собирался атаковать один из объектов гражданской инфраструктуры и нес «листовки устрашающего содержания» с призывами к жителям ЛНР вернуться под контроль Киева, в противном случае авторы посланий обещают отключить людям «все жизни необходимые ресурсы, газ, воду, свет».
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