В ЛНР сбили украинский беспилотник с зарядом и устрашающими листовками

Под Луганском сбили украинский беспилотник, с помощью которого планировалось атаковать один из объектов гражданской инфраструктуры.
Как заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, помимо боевого заряда, беспилотник нес «листовки устрашающего содержания».
В них жителей ЛНР призывают вернуться под контроль Киева. В обратном случае, утверждается в листовках, будут отключены «все жизни необходимые ресурсы, газ, воду, свет».
Также Марочко завил о «террористической направленности действий ВСУ» и посоветовал «украинским горе-воякам» почитать литературу о классификации беспилотников вместо того, чтобы готовить новые диверсии и теракты против мирных жителей.
В них жителей ЛНР призывают вернуться под контроль Киева. В обратном случае, утверждается в листовках, будут отключены «все жизни необходимые ресурсы, газ, воду, свет».
Также Марочко завил о «террористической направленности действий ВСУ» и посоветовал «украинским горе-воякам» почитать литературу о классификации беспилотников вместо того, чтобы готовить новые диверсии и теракты против мирных жителей.
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