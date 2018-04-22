Следствие вели… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Следствие вели… 16+
    •  

    В ЛНР сбили украинский беспилотник с зарядом и устрашающими листовками

    комментировать
    • Фото: mil-lnr.info
    В ЛНР сбили украинский беспилотник с зарядом и устрашающими листовками

    В ЛНР сбили украинский беспилотник с зарядом и устрашающими листовками

    В ЛНР сбили украинский беспилотник с зарядом и устрашающими листовками
  • Фото: mil-lnr.info

    • Под Луганском сбили украинский беспилотник, с помощью которого планировалось атаковать один из объектов гражданской инфраструктуры.

    Как заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, помимо боевого заряда, беспилотник нес «листовки устрашающего содержания».

    В них жителей ЛНР призывают вернуться под контроль Киева. В обратном случае, утверждается в листовках, будут отключены «все жизни необходимые ресурсы, газ, воду, свет».

    Также Марочко завил о «террористической направленности действий ВСУ» и посоветовал «украинским горе-воякам» почитать литературу о классификации беспилотников вместо того, чтобы готовить новые диверсии и теракты против мирных жителей.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru