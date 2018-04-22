Власти Великобритании разрабатывают закон о защите детей от соцсетей

Министр здравоохранения Великобритании рассказал о разработке нового закона, который должен ограничить пребывание детей в соцсетях для защиты их психического здоровья.
Министерство здравоохранения Великобритании рассматривает возможность введения специального закона для защиты детей от вредного воздействия социальных сетей. Об этом в статье для издания Sunday Times написал глава ведомства Джереми Хант.
Хант сообщил, что вместе с министром культуры направил руководству нескольких соцсетей, среди которых Facebook и Twitter, письма, в которых потребовал представить возможные способы регулировать присутствие детей в соцсетях. В частности, министров интересует, как запретить регистрироваться в соцсетях детям младше положенного возраста и ограничить время пребывания несовершеннолетних онлайн. На основе этих предложений власти Великобритании планируют разработать закон.
Хант считает, что главы крупных интернет-площадок ведут себя «безответственно» и не уделяют должного внимания защите детей. По словам Ханта, дети «преждевременно подвергаются эмоциональным побочным эффектам от социальных сетей», от чего страдают не только сами дети, но и их родители.
Напомним, в декабре социальная сеть Facebook представила мессенджер, предназначенный специально для детей. Его цель — создать безопасный круг общения ребенка, для этого у родителей всегда есть доступ к списку контактов. Британский министр здравоохранения тогда раскритиковал приложение, заявив, что Facebook следует «держаться подальше от детей».
Хант сообщил, что вместе с министром культуры направил руководству нескольких соцсетей, среди которых Facebook и Twitter, письма, в которых потребовал представить возможные способы регулировать присутствие детей в соцсетях. В частности, министров интересует, как запретить регистрироваться в соцсетях детям младше положенного возраста и ограничить время пребывания несовершеннолетних онлайн. На основе этих предложений власти Великобритании планируют разработать закон.
Хант считает, что главы крупных интернет-площадок ведут себя «безответственно» и не уделяют должного внимания защите детей. По словам Ханта, дети «преждевременно подвергаются эмоциональным побочным эффектам от социальных сетей», от чего страдают не только сами дети, но и их родители.
Напомним, в декабре социальная сеть Facebook представила мессенджер, предназначенный специально для детей. Его цель — создать безопасный круг общения ребенка, для этого у родителей всегда есть доступ к списку контактов. Британский министр здравоохранения тогда раскритиковал приложение, заявив, что Facebook следует «держаться подальше от детей».
Комментарии