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    Facebook разработал мессенджер для детей

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    • Фото: facebook.com
    Facebook разработал мессенджер для детей

    Facebook разработал мессенджер для детей

    Facebook разработал мессенджер для детей
  • Фото: facebook.com

    • Компания Facebook представила мессенджер, предназначенный для безопасного общения детей.

    Компания Facebook объявила о создании специального мессенджера — программы для обмена сообщениями — для детей. Приложение называется Messenger Kids, его главная особенность в том, что родители смогут видеть контакты детей.

    Как отмечается в пресс-релизе, в 60% опрошенных семей дети в возрасте до 13 лет пользуются соцсетями и мессенджерами. Большинство использует приложения для подростков и взрослых. Специальный мессенджер должен обеспечить безопасный круг общения ребенка. Программа устанавливается на планшет или смартфон ребенка и контролируется через страницу родителя. Так родители смогут отслеживать активность детей в Интернете и оградить их от контактов с преступниками.

    Сообщается также, что в новом приложении нет рекламы. Пока приложение доступно для скачивания только на территории США.

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