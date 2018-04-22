Порошенко напомнил о «ценности украинского паспорта»

«Ценность украинского паспорта» выросла после введения безвизового режима с ЕС, а в индексе гражданств мира Украина поднялась на 20 позиций, заявил президент Пётр Порошенко.
Пётр Порошенко снова напомнил гражданам страны о всех преимуществах безвизового режима с Евросоюзом. Об этом он написал в Twitter.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира кампании Henley & Partners. Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ ЕС для украинцев».
С 11 июня 2017 года украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает.
В рамках соглашения Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира кампании Henley & Partners. Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ ЕС для украинцев».
Цінність українського паспорта зросла на 20 позицій в індексі громадянств світу кампанії Henley&Partners— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 апреля 2018 г.
Експерти міжнародного рейтингу відзначили стрибок цінності українського громадянства за останній рік завдяки відкриттю кордонів ЄС для українців
#ЦінуймоУкраїнськийПаспорт pic.twitter.com/Oyo6Qn4zPG
С 11 июня 2017 года украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает.
В рамках соглашения Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.
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