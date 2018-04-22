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    Порошенко напомнил о «ценности украинского паспорта»

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    Порошенко напомнил о «ценности украинского паспорта»

    Порошенко напомнил о «ценности украинского паспорта»

    «Ценность украинского паспорта» выросла после введения безвизового режима с ЕС, а в индексе гражданств мира Украина поднялась на 20 позиций, заявил президент Пётр Порошенко.

    Пётр Порошенко снова напомнил гражданам страны о всех преимуществах безвизового режима с Евросоюзом. Об этом он написал в Twitter.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира кампании Henley & Partners. Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ ЕС для украинцев».


    С 11 июня 2017 года украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает.

    В рамках соглашения Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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