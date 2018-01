Пётр Порошенко в очередной раз «окончательно попрощался» с Россией

смотреть Потомок Лермонтова посоветовал Порошенко посмотреться в зеркало

Украинский лидер на своей странице в Facebook в очередной раз напомнил украинцам о главном достижении года — введении безвизового режима с ЕС, а также снова использовал свой любимый оборот про «прощание с Россией»., президент Украины: «Одна из важнейших побед года, которую мы одержали вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского союза. Украина сказала окончательное „прощай“ российской и советской империям».В комментарии к публикации многие пользователи раскритиковали президента и высказали мнение, что свободный доступ в Европу для обнищавшего населения не играет особого значения.: «Да сколько можно, мне лично с такими зарплатами этот безвиз не нужен».: «Сколько можно уже эту тему смаковать или у нас теперь и пенсионеры как в Европе могут себе позволить путешествия за границу? Боюсь, им надо годами собирать и только перед смертью что-то увидеть! Не для того они всю жизнь кормят таких вот „слуг“ народа! Позор да и только!»: «Очень хочется, чтобы каждый украинец мог воспользоваться безвизом и узнал Европу, путешествуя, а не батрача».: «Безвиз на хлеб не намажешь!»: «До выборов будем смаковать?»Пользователи отметили, что Пётр Порошенко уже не первый раз «прощается с Россией» навсегда. Так, после одобрения Советом министров ЕС безвизового режима для Украины, Пётр Порошенко заявил об «окончательном разводе с Российской империей». Спустя неделю, на церемонии подписания соответствующего документа, Порошенко почти слово в слово повторил ранее сказанное: «Я совершенно уверен, что это исторический день для Европейского союза. Украина возвращается в европейскую семью. Украина говорит последнее „прощай“ советской и Российской империям», — отметил президент. В июне в ходе мероприятия по открытию «таймера обратного отсчета» времени до безвиза украинский лидер произнес со сцены, что «это будет уже окончательное „прощай“ Российской империи, и слова Back in the USSR мы будем слышать, лишь слушая The Beatles».И, наконец, в июне 2017 года на церемонии, посвященной вступлению в силу безвиза, Порошенко процитировал русского классика, причем на языке оригинала. Он прочитал несколько строк из стихотворения Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия» В ответ на это президент Владимир Путин похвалил украинского коллегу за интерес к русской литературе , посоветовал «не задирать нос», а также предостерег от «голубых мундиров» в Европе.