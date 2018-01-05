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    Пётр Порошенко в очередной раз «окончательно попрощался» с Россией

    11 комментариев
    • Фото: Адміністрація Президента України
    Пётр Порошенко в очередной раз «окончательно попрощался» с Россией

    Пётр Порошенко в очередной раз «окончательно попрощался» с Россией

    Пётр Порошенко в очередной раз «окончательно попрощался» с Россией
  • Фото: Адміністрація Президента України

    • Президент Украины Пётр Порошенко 5 января в социальных сетях подвел итоги прошлого года, назвав самым большим достижением 2017-го введение безвизового режима с ЕС.

    Украинский лидер на своей странице в Facebook в очередной раз напомнил украинцам о главном достижении года — введении безвизового режима с ЕС, а также снова использовал свой любимый оборот про «прощание с Россией».

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Одна из важнейших побед года, которую мы одержали вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского союза. Украина сказала окончательное „прощай“ российской и советской империям».

    В комментарии к публикации многие пользователи раскритиковали президента и высказали мнение, что свободный доступ в Европу для обнищавшего населения не играет особого значения.

    Максим Вакулик: «Да сколько можно, мне лично с такими зарплатами этот безвиз не нужен».

    Александр Бойко: «Сколько можно уже эту тему смаковать или у нас теперь и пенсионеры как в Европе могут себе позволить путешествия за границу? Боюсь, им надо годами собирать и только перед смертью что-то увидеть! Не для того они всю жизнь кормят таких вот „слуг“ народа! Позор да и только!»

    Надежда Янинович: «Очень хочется, чтобы каждый украинец мог воспользоваться безвизом и узнал Европу, путешествуя, а не батрача».

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    Пользователи отметили, что Пётр Порошенко уже не первый раз «прощается с Россией» навсегда. Так, после одобрения Советом министров ЕС безвизового режима для Украины, Пётр Порошенко заявил об «окончательном разводе с Российской империей». Спустя неделю, на церемонии подписания соответствующего документа, Порошенко почти слово в слово повторил ранее сказанное: «Я совершенно уверен, что это исторический день для Европейского союза. Украина возвращается в европейскую семью. Украина говорит последнее „прощай“ советской и Российской империям», — отметил президент. В июне в ходе мероприятия по открытию «таймера обратного отсчета» времени до безвиза украинский лидер произнес со сцены, что «это будет уже окончательное „прощай“ Российской империи, и слова Back in the USSR мы будем слышать, лишь слушая The Beatles».

    смотретьПотомок Лермонтова посоветовал Порошенко посмотреться в зеркало
    Потомок Лермонтова посоветовал Порошенко посмотреться в зеркало
    И, наконец, в июне 2017 года на церемонии, посвященной вступлению в силу безвиза, Порошенко процитировал русского классика, причем на языке оригинала. Он прочитал несколько строк из стихотворения Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

    смотретьПутин объяснил Порошенко смысл стихотворения про «немытую Россию»
    Путин объяснил Порошенко смысл стихотворения про «немытую Россию»
    В ответ на это президент Владимир Путин похвалил украинского коллегу за интерес к русской литературе, посоветовал «не задирать нос», а также предостерег от «голубых мундиров» в Европе.

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