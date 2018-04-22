«Бессмертный» бургер: как фастфуд влияет на организм человека

В Австралии есть музей гамбургера. Экспонат там всего один — бургер, который был куплен в 1995 году. Его положили на полку, с тех пор он там и лежит. Подсох и запылился, но в целом выглядит съедобно, хоть завтра на свободную кассу отправляй. Оказывается, австралийский долгожитель не одинок, у него есть современники в Америке и Исландии. И тоже живее всех живых. Возникает вопрос: из чего готовят этот фастфуд, что он обретает бессмертие? И что он делает с нашими желудками?
Авторы программы «НашПотребНадзор» для сравнения купили несколько гамбургеров в очень популярной сети фастфуда и несколько приготовили на кухне сами из обычных магазинных продуктов. Начинка в них та же, что в покупных бургерах — томаты колечками в полсантиметра, сладкий красный лук и огурцы. Булка в основании бургера тоже покупная, зато на ней и срок годности указан, и состав расписан. Котлета из натуральной свежей говядины.
Оставили бургеры из ресторана быстрого питания и приготовленный в домашних условиях на месяц при комнатной температуре в плюс 20 градусов. Точно такой же набор будет храниться в холодильнике при температуре плюс 3 градуса. Какой же быстрее заплесневеет, а какой сохранится дольше?
Споры о живучести гамбургеров не утихают десятилетиями. Австралиец Кейси Дин утверждает, что почти такой же, как наши бургеры, хранится у него уже якобы 20 лет и, словно коллекционное вино, с годами становятся крепче и… дороже. Американский музей бургеров предлагает за него уже чек с семью нулями.
На пятый день в холодильнике гамбургеры схуднули, потеряли сочность, но на голодный желудок, может, и сойдут. Главное, что между ними пока нет никакой разницы: то же самое происходит с бургерами, которые хранятся при комнатной температуре.
Еду из фастфуда проверяют не только на бессмертие. Еще один популярный жанр — страшилка о том, как ужасно ведет себя бургер в желудке. Булки с мясом опускают в соляную кислоту имитирующую желудочный сок. Результаты и правда могут шокировать.
Марина Черкасова, химик-технолог пищевых производств: «Соляная кислота присутствует в любом организме человека, поэтому процесс расщепления и усвоения полезных веществ происходит приблизительно так».
Булка гамбургера из сети фастфуда разлагается всего за 5 минут, что объяснимо: ведь тесто из пшеницы, которая сама по себе кладезь быстро перевариваемых углеводов, а в данном случае она еще и щедро сдобрена сахаром. А глюкоза лишь ускоряет процесс переваривания. Но эксперта беспокоит, то что под воздействием кислоты булка покупного бургера действительно окрашивается в неестественный цвет.
Марина Черкасова: «Там и консерванты, и красители, и наверняка антислеживатели, всевозможные химические добавки, которые в реакции с соляной кислотой дают именно вот такой цвет. Это, конечно, не очень хорошо».
Булки из домашнего бургера растворяются в пять раз дольше, что, по словам специалистов, конечно же, гораздо более хороший для здоровья результат, и ядовито-фиолетового цвета не дают. А вот сыр в домашнем бургере растворяется куда быстрее, чем в покупном. Как уверяет технолог, это потому что животный белок, который быстро переваривается в желудке, в сыре бургера из закусочной заменен тугоплавким растительным жиром.
Марина Черкасова: «Это не натуральный сыр, а сырный продукт, в который добавлены растительные жиры, препятствующие усвоению в организме, нормальному пищеварению. Мясо недостаточно качественное. Организм сбит с толку и не может понять, как это усвоить, каким образом изъять оттуда полезные вещества, микроэлементы и как быть с этим продуктом».
Полностью бургер из фастфуда растворяется за 2 часа 15 минут, а переваривание домашнего занимает больше 3 часов. Именно это время диетологи кстати, называют минимальным хорошим показателем для любой еды, которая не вредит фигуре и здоровью. О том, что стало с домашними и покупными гамбургерами, которые хранили целый месяц, смотрите в программе «НашПотребНадзор».
Оставили бургеры из ресторана быстрого питания и приготовленный в домашних условиях на месяц при комнатной температуре в плюс 20 градусов. Точно такой же набор будет храниться в холодильнике при температуре плюс 3 градуса. Какой же быстрее заплесневеет, а какой сохранится дольше?
Споры о живучести гамбургеров не утихают десятилетиями. Австралиец Кейси Дин утверждает, что почти такой же, как наши бургеры, хранится у него уже якобы 20 лет и, словно коллекционное вино, с годами становятся крепче и… дороже. Американский музей бургеров предлагает за него уже чек с семью нулями.
На пятый день в холодильнике гамбургеры схуднули, потеряли сочность, но на голодный желудок, может, и сойдут. Главное, что между ними пока нет никакой разницы: то же самое происходит с бургерами, которые хранятся при комнатной температуре.
Еду из фастфуда проверяют не только на бессмертие. Еще один популярный жанр — страшилка о том, как ужасно ведет себя бургер в желудке. Булки с мясом опускают в соляную кислоту имитирующую желудочный сок. Результаты и правда могут шокировать.
Марина Черкасова, химик-технолог пищевых производств: «Соляная кислота присутствует в любом организме человека, поэтому процесс расщепления и усвоения полезных веществ происходит приблизительно так».
Булка гамбургера из сети фастфуда разлагается всего за 5 минут, что объяснимо: ведь тесто из пшеницы, которая сама по себе кладезь быстро перевариваемых углеводов, а в данном случае она еще и щедро сдобрена сахаром. А глюкоза лишь ускоряет процесс переваривания. Но эксперта беспокоит, то что под воздействием кислоты булка покупного бургера действительно окрашивается в неестественный цвет.
Марина Черкасова: «Там и консерванты, и красители, и наверняка антислеживатели, всевозможные химические добавки, которые в реакции с соляной кислотой дают именно вот такой цвет. Это, конечно, не очень хорошо».
Булки из домашнего бургера растворяются в пять раз дольше, что, по словам специалистов, конечно же, гораздо более хороший для здоровья результат, и ядовито-фиолетового цвета не дают. А вот сыр в домашнем бургере растворяется куда быстрее, чем в покупном. Как уверяет технолог, это потому что животный белок, который быстро переваривается в желудке, в сыре бургера из закусочной заменен тугоплавким растительным жиром.
Марина Черкасова: «Это не натуральный сыр, а сырный продукт, в который добавлены растительные жиры, препятствующие усвоению в организме, нормальному пищеварению. Мясо недостаточно качественное. Организм сбит с толку и не может понять, как это усвоить, каким образом изъять оттуда полезные вещества, микроэлементы и как быть с этим продуктом».
Полностью бургер из фастфуда растворяется за 2 часа 15 минут, а переваривание домашнего занимает больше 3 часов. Именно это время диетологи кстати, называют минимальным хорошим показателем для любой еды, которая не вредит фигуре и здоровью. О том, что стало с домашними и покупными гамбургерами, которые хранили целый месяц, смотрите в программе «НашПотребНадзор».
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