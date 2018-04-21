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    Собянин: из-за урагана госпитализированы семь человек, повалены сотни деревьев

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    • Фото: @inzheneher / twitter.com
    Собянин: <nobr>из-за</nobr> урагана госпитализированы семь человек, повалены сотни деревьев

    Собянин: из-за урагана госпитализированы семь человек, повалены сотни деревьев

    Собянин: <nobr>из-за</nobr> урагана госпитализированы семь человек, повалены сотни деревьев
  • Фото: @inzheneher / twitter.com

    • Мэр Москвы рассказал о последствиях урагана.

    По словам Сергея Собянина, после шторма госпитализированы семь человек, в том числе три ребенка. Один из них сейчас находится в тяжелейшем состоянии.

    Кроме того, градоначальник сообщил, что ветер повалил сотни деревьев. Городские службы сейчас занимаются ликвидацией последствий удара стихии.



    Отметим, что ранее сегодня источник сообщил о 20 пострадавших в результате урагана. При этом отмечалось, что сообщения о падении деревьев и слабо укрепленных конструкций продолжают поступать.

    Между тем в МЧС предупредили о серьезном похолодании. В ночь на 22 апреля в столице усилится ветер и может пойти снег.

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