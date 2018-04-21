Собянин: из-за урагана госпитализированы семь человек, повалены сотни деревьев

Мэр Москвы рассказал о последствиях урагана.
По словам Сергея Собянина, после шторма госпитализированы семь человек, в том числе три ребенка. Один из них сейчас находится в тяжелейшем состоянии.
Кроме того, градоначальник сообщил, что ветер повалил сотни деревьев. Городские службы сейчас занимаются ликвидацией последствий удара стихии.
Отметим, что ранее сегодня источник сообщил о 20 пострадавших в результате урагана. При этом отмечалось, что сообщения о падении деревьев и слабо укрепленных конструкций продолжают поступать.
Между тем в МЧС предупредили о серьезном похолодании. В ночь на 22 апреля в столице усилится ветер и может пойти снег.
Кроме того, градоначальник сообщил, что ветер повалил сотни деревьев. Городские службы сейчас занимаются ликвидацией последствий удара стихии.
По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.
Отметим, что ранее сегодня источник сообщил о 20 пострадавших в результате урагана. При этом отмечалось, что сообщения о падении деревьев и слабо укрепленных конструкций продолжают поступать.
Между тем в МЧС предупредили о серьезном похолодании. В ночь на 22 апреля в столице усилится ветер и может пойти снег.
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