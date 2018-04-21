МЧС предупредило москвичей о снегопаде

Москвичей ждет резкое похолодание сегодня вечером.
По данным синоптиков, сегодня вечером и ночью ожидается усиление ветра до 20 — 25 м/с. Кроме того, в столице может пойти мокрый снег.
В связи с этим МЧС призывает москвичей по возможности не покидать свои дома, проявлять особенную осторожность на улице и не приближаться к деревьям и слабоукрепленным конструкциям, передает «Интерфакс».
Отметим, что ранее сегодня на столицу обрушился шторм. По последним данным, из-за непогоды пострадали 12 человек, в том числе трехмесячный ребенок. Кроме того, из-за шторма для посетителей решили закрыть ВДНХ и парк Горького.
В связи с этим МЧС призывает москвичей по возможности не покидать свои дома, проявлять особенную осторожность на улице и не приближаться к деревьям и слабоукрепленным конструкциям, передает «Интерфакс».
Отметим, что ранее сегодня на столицу обрушился шторм. По последним данным, из-за непогоды пострадали 12 человек, в том числе трехмесячный ребенок. Кроме того, из-за шторма для посетителей решили закрыть ВДНХ и парк Горького.
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