Число пострадавших от ураганного ветра в Москве увеличилось до 20

Почти 20 пострадавшим от сильного ветра в Москве понадобилась медицинская помощь. Среди пострадавших есть дети.
Источник в столичном ГУ МЧС России ТАСС сообщил, что в управление продолжают поступать заявки «о падении деревьев и слабо укрепленных конструкций». Число пострадавших — около 20, сообщил собеседник агентства, добавив, что информация уточняется.
Погода в Москве резко ухудшилась после 16:00. Над городом нависли темные облака, пошел дождь, порывистый ветер стал валить деревья и легкие конструкции. В некоторых районах сверкали молнии и гремел гром. В мэрии сообщили о том, что дерево на юго-западе столицы придавило двух взрослых и трехмесячного младенца — все трое были госпитализированы. Спустя время число пострадавших увеличилось до 12.
Ранее в Москве и области было объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать сутки. Жителей города предупредили о сильном ветре с порывами до 25 м/с и грозе. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности — третий из четырех. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям с просьбой быть предельно внимательными, отметив, что погода «реально опасна».
Из-за непогоды было решено закрыть ВДНХ и парк Горького для посетителей. А в метро пассажиров предупреждали о непогоде по громкой связи.
Погода в Москве резко ухудшилась после 16:00. Над городом нависли темные облака, пошел дождь, порывистый ветер стал валить деревья и легкие конструкции. В некоторых районах сверкали молнии и гремел гром. В мэрии сообщили о том, что дерево на юго-западе столицы придавило двух взрослых и трехмесячного младенца — все трое были госпитализированы. Спустя время число пострадавших увеличилось до 12.
Гроза в Москве: есть пострадавшие #гроза #Москва https://t.co/WxzcnkNz00 pic.twitter.com/FBdZqKUGtW— Gismeteo News (@GismeteoNews) 21 апреля 2018 г.
Ранее в Москве и области было объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать сутки. Жителей города предупредили о сильном ветре с порывами до 25 м/с и грозе. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности — третий из четырех. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям с просьбой быть предельно внимательными, отметив, что погода «реально опасна».
Смоленский б-р, д. 7. Полностью перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца из-за падения части кровли на дорогу. Движение на месте регулируется сотрудниками ГИБДД по встречной полосе. Откажитесь от использования машин! Лучше оставайтесь дома — штормовое предупреждение! pic.twitter.com/k0ZvYuGK5T— ЦОДД (@gucodd) 21 апреля 2018 г.
Из-за непогоды было решено закрыть ВДНХ и парк Горького для посетителей. А в метро пассажиров предупреждали о непогоде по громкой связи.
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