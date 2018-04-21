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    Число пострадавших от ураганного ветра в Москве увеличилось до 20

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    • Фото: @inzheneher / twitter.com
    Число пострадавших от ураганного ветра в Москве увеличилось до 20

    Число пострадавших от ураганного ветра в Москве увеличилось до 20

    Число пострадавших от ураганного ветра в Москве увеличилось до 20
  • Фото: @inzheneher / twitter.com

    • Почти 20 пострадавшим от сильного ветра в Москве понадобилась медицинская помощь. Среди пострадавших есть дети.

    Источник в столичном ГУ МЧС России ТАСС сообщил, что в управление продолжают поступать заявки «о падении деревьев и слабо укрепленных конструкций». Число пострадавших — около 20, сообщил собеседник агентства, добавив, что информация уточняется.

    Погода в Москве резко ухудшилась после 16:00. Над городом нависли темные облака, пошел дождь, порывистый ветер стал валить деревья и легкие конструкции. В некоторых районах сверкали молнии и гремел гром. В мэрии сообщили о том, что дерево на юго-западе столицы придавило двух взрослых и трехмесячного младенца — все трое были госпитализированы. Спустя время число пострадавших увеличилось до 12.


    Ранее в Москве и области было объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать сутки. Жителей города предупредили о сильном ветре с порывами до 25 м/с и грозе. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности — третий из четырех. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям с просьбой быть предельно внимательными, отметив, что погода «реально опасна».


    Из-за непогоды было решено закрыть ВДНХ и парк Горького для посетителей. А в метро пассажиров предупреждали о непогоде по громкой связи.

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