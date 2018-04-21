Число пострадавших от ураганного ветра в Москве увеличилось до 20

Смоленский б-р, д. 7. Полностью перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца из-за падения части кровли на дорогу. Движение на месте регулируется сотрудниками ГИБДД по встречной полосе. Откажитесь от использования машин! Лучше оставайтесь дома — штормовое предупреждение! pic.twitter.com/k0ZvYuGK5T