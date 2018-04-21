В Москве упавшее из-за шторма дерево придавило двух пешеходов и младенца

В Москве три человека пострадали после того, как на них ветром свалило дерево. Инцидент произошел на Сумской улице на
юго-западе столицы.
Три человека, в том числе трехмесячный ребенок, доставлены в московские больницы после падения дерева на улице Сумской улице в Москве, передает ТАСС.
Леонид Печатников, заместитель мэра столицы: «Три человека пострадали, в том числе трехмесячный ребенок. Его состояние удовлетворительное, он находится в Морозовской больнице. Двое взрослых тоже в удовлетворительном состоянии. Один из них находится в больнице имени Юдина, в второй — в 13-й городской больнице».
Ранее из-за опасной погоды для посетителей закрыли территорию ВДНХ и парка Горького.
Сегодня МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о штормовом ветре до 25 м/с, грозе и резком понижении температуры воздуха. Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что погода «реально опасна» и отметил, что городские службы спасения приведены в полную готовность.
Спасатели отмечают, что ухудшение погодных условий, дождь, мокрый снег и штормовой ветер ожидаются на всей территории центральной части России. Так, непогода обрушится на Брянскую, Курскую и Смоленскую области — там ожидается прохождение грозового фронта. К сильному ветру стоит быть готовыми жителям Белгородской, Владимирской, Ивановской, Липецкой Тульской, Ярославской областей.
Жителям рекомендуется по возможности не покидать свои дома, пользоваться общественным транспортом, избегать широкоформатных и слабоукрепленных конструкций, кровель зданий и деревьев. Водителям личного автотранспорта выбирать безопасные места для парковки.
Леонид Печатников, заместитель мэра столицы: «Три человека пострадали, в том числе трехмесячный ребенок. Его состояние удовлетворительное, он находится в Морозовской больнице. Двое взрослых тоже в удовлетворительном состоянии. Один из них находится в больнице имени Юдина, в второй — в 13-й городской больнице».
Ранее из-за опасной погоды для посетителей закрыли территорию ВДНХ и парка Горького.
Сегодня МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о штормовом ветре до 25 м/с, грозе и резком понижении температуры воздуха. Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что погода «реально опасна» и отметил, что городские службы спасения приведены в полную готовность.
Спасатели отмечают, что ухудшение погодных условий, дождь, мокрый снег и штормовой ветер ожидаются на всей территории центральной части России. Так, непогода обрушится на Брянскую, Курскую и Смоленскую области — там ожидается прохождение грозового фронта. К сильному ветру стоит быть готовыми жителям Белгородской, Владимирской, Ивановской, Липецкой Тульской, Ярославской областей.
Жителям рекомендуется по возможности не покидать свои дома, пользоваться общественным транспортом, избегать широкоформатных и слабоукрепленных конструкций, кровель зданий и деревьев. Водителям личного автотранспорта выбирать безопасные места для парковки.
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