Источник сообщил о ликвидации троих боевиков в ходе КТО в Дагестане

Силовики ликвидировали еще троих боевиков в ходе спецоперации в Дербенте. Есть также задержанные.
Еще три члена бандформирования уничтожены в ходе спецопераций в Дербенте и Дербентском районе в Дагестане. Есть также задержанные. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах республики.
Источник: «Спецоперации проходили по двум адресам, одна из которой происходила в частном домовладении. Кроме того правоохранители попытались остановить автомобиль, в котором находились предполагаемые боевики. В результате двух спецопераций ликвидированы, по предварительным данным, трое боевиков, есть задержанные».
Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, личности уничтоженных бандитов уже установлены.
Источник: «По предварительным данным, они — местные жители. Один из них 1992 года рождения, второй — 1994 года рождения, третий — 1965 года рождения. Все они ликвидированы в Дербенте при перемещении по городу в автомобиле ВАЗ-2109».
Собеседник агентства уточнил, что у самого старшего из боевиков при себе был посадочный талон на самолет, из которого следует, что мужчина прилетел в Махачкалу из Петербурга 13 марта.
Ранее в субботу правоохранители сообщили, что в ходе спецоперации были ликвидированы еще четверо боевиков.
Источник: «Спецоперации проходили по двум адресам, одна из которой происходила в частном домовладении. Кроме того правоохранители попытались остановить автомобиль, в котором находились предполагаемые боевики. В результате двух спецопераций ликвидированы, по предварительным данным, трое боевиков, есть задержанные».
Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, личности уничтоженных бандитов уже установлены.
Источник: «По предварительным данным, они — местные жители. Один из них 1992 года рождения, второй — 1994 года рождения, третий — 1965 года рождения. Все они ликвидированы в Дербенте при перемещении по городу в автомобиле ВАЗ-2109».
Собеседник агентства уточнил, что у самого старшего из боевиков при себе был посадочный талон на самолет, из которого следует, что мужчина прилетел в Махачкалу из Петербурга 13 марта.
Ранее в субботу правоохранители сообщили, что в ходе спецоперации были ликвидированы еще четверо боевиков.
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