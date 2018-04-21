Группа боевиков уничтожена в Дербенте в ходе спецоперации ФСБ и МВД

Группа боевиков была ликвидирована в Дербенте в ходе спецоперации ФСБ и МВД. Еще одна группа бандитов заблокирована в частном доме в черте города.
Полицейские и сотрудники ФСБ уничтожили четверых боевиков во время спецоперации в городе Дербенте. Об этом в субботу сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Еще одна группа бандитов заблокирована в частном доме в микрорайоне Аэропорт, спецоперация продолжается.
Источник: «Штурм частного дома идет сейчас в микрорайоне Аэропорт города Дербента. Там заблокировались боевики, они открыли стрельбу по силовикам, идет перестрелка».
В Дербенте и Дербентском районе действует режим контртеррористической операции.
Источник: «Штурм частного дома идет сейчас в микрорайоне Аэропорт города Дербента. Там заблокировались боевики, они открыли стрельбу по силовикам, идет перестрелка».
В Дербенте и Дербентском районе действует режим контртеррористической операции.
Комментарии