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    ФСБ опубликовала видео с боевиком, готовившим теракты в Ставрополе. Исламское государство, Ставропольский край, терроризм, ФСБ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФСБ опубликовала видео с боевиком, готовившим теракты в Ставрополе

    ФСБ опубликовала видео с боевиком, готовившим теракты в Ставрополе

    9 комментариев
    • Фото: ФСБ РФ
    ФСБ опубликовала видео с боевиком, готовившим теракты в Ставрополе

    ФСБ опубликовала видео с боевиком, готовившим теракты в Ставрополе

    ФСБ опубликовала видео с боевиком, готовившим теракты в Ставрополе
    • Фото: ФСБ РФ

      • Опубликовано видео с места спецоперации в Ставропольском крае, во время которой был уничтожен боевик, присягнувший ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ).

      На записи видно, что в доме террориста нашли нож-тесак и обрез.

      Кроме того, у уничтоженного боевика обнаружили флаг ИГИЛ и рукописный текст с присягой главарю запрещенной организации Абу Бакру аль-Багдади. Также террорист записал видеообращение с клятвой.

      Напомним, ранее сегодня в ФСБ сообщили о ликвидации сторонника ИГИЛ, который готовил теракты в Ставропольском крае. После операции у злоумышленника нашли схемы расположения и подходов к зданиям регионального правительства и краевого управления ФСБ.

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