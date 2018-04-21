ФСБ опубликовала видео с боевиком, готовившим теракты в Ставрополе

Опубликовано видео с места спецоперации в Ставропольском крае, во время которой был уничтожен боевик, присягнувший ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ).
На записи видно, что в доме террориста нашли нож-тесак и обрез.
Кроме того, у уничтоженного боевика обнаружили флаг ИГИЛ и рукописный текст с присягой главарю запрещенной организации Абу Бакру аль-Багдади. Также террорист записал видеообращение с клятвой.
Напомним, ранее сегодня в ФСБ сообщили о ликвидации сторонника ИГИЛ, который готовил теракты в Ставропольском крае. После операции у злоумышленника нашли схемы расположения и подходов к зданиям регионального правительства и краевого управления ФСБ.
Кроме того, у уничтоженного боевика обнаружили флаг ИГИЛ и рукописный текст с присягой главарю запрещенной организации Абу Бакру аль-Багдади. Также террорист записал видеообращение с клятвой.
Напомним, ранее сегодня в ФСБ сообщили о ликвидации сторонника ИГИЛ, который готовил теракты в Ставропольском крае. После операции у злоумышленника нашли схемы расположения и подходов к зданиям регионального правительства и краевого управления ФСБ.
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