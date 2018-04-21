ФСБ уничтожила сторонника ИГИЛ, готовившего теракты в Ставрополе

Сотрудники ФСБ ликвидировали террориста, присягнувшего «Исламскому государству» и готовившего теракты в Ставропольском крае.
Во время спецоперации злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и получил смертельные ранения.
На месте ЧП нашли обрез ружья, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленной арматуры и гвоздей, а также флаг ИГИЛ и рукописный текст с присягой главарю запрещенной организации Абу Бакру аль-Багдади.
По данным ФСБ, уничтоженный террорист планировал атаки с использованием огнестрельного оружия и самодельных бомб. Мишенями могли стать различные учреждения Ставропольского края. У злоумышленника нашли схемы расположения и подходов к зданиям регионального правительства и краевого управления ФСБ, передает «Интерфакс».
На месте ЧП нашли обрез ружья, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленной арматуры и гвоздей, а также флаг ИГИЛ и рукописный текст с присягой главарю запрещенной организации Абу Бакру аль-Багдади.
По данным ФСБ, уничтоженный террорист планировал атаки с использованием огнестрельного оружия и самодельных бомб. Мишенями могли стать различные учреждения Ставропольского края. У злоумышленника нашли схемы расположения и подходов к зданиям регионального правительства и краевого управления ФСБ, передает «Интерфакс».
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