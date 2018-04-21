Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    ФСБ уничтожила сторонника ИГИЛ, готовившего теракты в Ставрополе

    комментировать

    ФСБ уничтожила сторонника ИГИЛ, готовившего теракты в Ставрополе

    ФСБ уничтожила сторонника ИГИЛ, готовившего теракты в Ставрополе

    Сотрудники ФСБ ликвидировали террориста, присягнувшего «Исламскому государству» и готовившего теракты в Ставропольском крае.

    Во время спецоперации злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и получил смертельные ранения.

    На месте ЧП нашли обрез ружья, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленной арматуры и гвоздей, а также флаг ИГИЛ и рукописный текст с присягой главарю запрещенной организации Абу Бакру аль-Багдади.

    По данным ФСБ, уничтоженный террорист планировал атаки с использованием огнестрельного оружия и самодельных бомб. Мишенями могли стать различные учреждения Ставропольского края. У злоумышленника нашли схемы расположения и подходов к зданиям регионального правительства и краевого управления ФСБ, передает «Интерфакс».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru