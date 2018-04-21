Столичные власти вместе с горожанами наводят порядок в Москве

Москвичи убирают город. Утром жители столицы вышли на субботник. Он проводится уже вторые выходные подряд.
Порядок наводится во дворах и на улицах, в парках и других зеленых уголках Москвы.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «С каждым днем Москва становится все краше благодаря в том числе и вам — людям, которые пришли сегодня на субботник. Спасибо вам огромное! Делаете большое дело!»
Также сегодня в Москве состоялся парад трамваев. Одной колонной от депо на Шаболовке до Чистопрудного бульвара проехали 17 вагонов. На маршрут вышла конка XIX века и трамваи 30-х годов прошлого столетия.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «С каждым днем Москва становится все краше благодаря в том числе и вам — людям, которые пришли сегодня на субботник. Спасибо вам огромное! Делаете большое дело!»
Также сегодня в Москве состоялся парад трамваев. Одной колонной от депо на Шаболовке до Чистопрудного бульвара проехали 17 вагонов. На маршрут вышла конка XIX века и трамваи 30-х годов прошлого столетия.
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