Граждане взялись за метлы: в стране проводится всероссийский субботник

В эти выходные в стране проводится всероссийский субботник. Убираются городские парки, дворы, детские площадки, приводятся в порядок памятники архитектуры и скульптуры. И хотя слово «субботник» пришло к нам из советского прошлого, добровольный труд на благо родного города популярен и при капитализме.

193 Москва

памятники

Отдавая дань уважения главному идеологу и пропагандисту идей субботников, мытье памятников в парке у Третьяковки начинается с бюста вождя мирового пролетариата. После водных процедур Ильич уже будто благосклонно глядит на потомков, воплощающих в жизнь хотя бы эти его идеи. Здесь сегодня сторонники чистого искусства получили уникальную возможность — экспонаты руками трогать.



Наталья Сулина, участница субботника: «Обычно этого делать нельзя, нельзя залезать на памятники, а во время субботника это можно и нужно сделать. Это потрясающая идея, мы бы дальше в таких проектах участвовали».



Сегодня от волонтеров уже не требуют ремонтировать паровозы или отрабатывать дополнительные 10-часовые смены, а именно так начинались первые советские субботники 100 лет назад. Так энтузиасты пытались помочь нищей после гражданской войны стране. В России XXI века волонтерам и инструменты выдают, и развлекательные программы после уборки организовывают. Только в столице, по подсчетам властей, на уборку вышли около 3 миллионов человек.



«Работа трудна, работа томит, за нее никаких копеек», — так о субботниках писал Маяковский, уже тогда отмечая главную претензию миллионов советских граждан к общественно-полезной нагрузке — это же бесплатный труд! Впрочем, идея работы на свежем воздухе оказалась стойкой, пережила в итоге и идеолога, и критиков, и даже сам Советский Союз. Сменился только тон. Раньше работали за идею победы коммунизма во всем мире, сегодня — за лайки и репосты в соцсетях. Подробности — в репортаже корреспондента Владимира Аракелова.