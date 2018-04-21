Судьи конкурса «Ты супер!» назвали третью четверку полуфиналистов

После выступления в ¼ финала в комнате ожидания оказались 9 участников вокального конкурса «Ты супер!», но только четверо получили путевку в полуфинал.
Имена полуфиналистов назвали члены жюри. Сергей Лазарев похвалил всех выступивших юных артистов, с сожалением констатировал, что назвать может только одно имя, и выбрал Зеновию Сверчкову (Краснодарский край).
Виктор Дробыш назвал участие ребят в проекте маленьким подвигом, отметил, что все конкурсанты заслуживают того, чтобы называться артистами, посетовал, что попсы стало уж очень много, поэтому надо ценить возможность помочь рокерам, и выбрал Артёма Семёнова (Латвия).
Игорь Крутой подарил путевку в полуфинал Анжелике Лазаревой (Башкирия), а Юлианна Караулова призналась, что оказалась в чудовищном положении, так как ей выпало называть имя конкурсанта последней. Выбрала она Эльвиру Филатову (Архангельская область).
На прошлой неделе определилась вторая четверка полуфиналистов. Ими стали Диана Анкудинова (Тольятти), Роман Дружинин (Красноярский край), Елизавета Прочанова (Алтайский край) и Сатеник Геворгян из Армении.
Имена первых полуфиналистов были названы 7 апреля. Это Богдан Вандышев из Москвы, Виктор Борисов (Вологодская область), Вера Ярошик (Белоруссия) и Василина Понамарёва (Бурятия).
За судьбами конкурсантов следите с следующих выпусках проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru.
Виктор Дробыш назвал участие ребят в проекте маленьким подвигом, отметил, что все конкурсанты заслуживают того, чтобы называться артистами, посетовал, что попсы стало уж очень много, поэтому надо ценить возможность помочь рокерам, и выбрал Артёма Семёнова (Латвия).
Игорь Крутой подарил путевку в полуфинал Анжелике Лазаревой (Башкирия), а Юлианна Караулова призналась, что оказалась в чудовищном положении, так как ей выпало называть имя конкурсанта последней. Выбрала она Эльвиру Филатову (Архангельская область).
На прошлой неделе определилась вторая четверка полуфиналистов. Ими стали Диана Анкудинова (Тольятти), Роман Дружинин (Красноярский край), Елизавета Прочанова (Алтайский край) и Сатеник Геворгян из Армении.
Имена первых полуфиналистов были названы 7 апреля. Это Богдан Вандышев из Москвы, Виктор Борисов (Вологодская область), Вера Ярошик (Белоруссия) и Василина Понамарёва (Бурятия).
За судьбами конкурсантов следите с следующих выпусках проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru.
Комментарии