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    Жюри выбрало вторую четверку полуфиналистов «Ты супер!». дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖюри выбрало вторую четверку полуфиналистов «Ты супер!»

    Жюри выбрало вторую четверку полуфиналистов «Ты супер!»

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    Жюри выбрало вторую четверку полуфиналистов «Ты супер!»

    Жюри выбрало вторую четверку полуфиналистов «Ты супер!»

    Жюри выбрало вторую четверку полуфиналистов «Ты супер!»

      В четвертьфинале юные конкурсанты шоу «Ты супер!» представили свои песни. Судьям пришлось сделать нелегкий выбор, чтобы определить полуфиналистов.

      Члены жюри назвали четыре имени. Виктор Дробыш выбрал Диану Анкудинову из Тольятти. Юлианна Караулова поблагодарила всех участников за праздник музыки и озвучила второе имя — Роман Дружинин (Бородино, Красноярский край). Игорь Крутой путевку в полуфинал дал Елизавете Прочановой (Заринск, Алтайский край), а Сергей Лазарев — Сатеник Геворгян из Армении.

      На прошлой неделе была выбрана первая четверка участников полуфинала. Это Богдан Вандышев из Москвы, Виктор Борисов из города Волжский (Вологодская область), Вера Ярошик из Белоруссии и Василина Понамарёва из Бурятии.

      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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