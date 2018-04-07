Судьи назвали имена первых четырех полуфиналистов «Ты супер!»

В четвертьфинале правила изменились. Участник, получивший три или четыре зеленые кнопки, отравлялся в комнату ожидания. Решение о том, кто из конкурсантов пройдет в полуфинал, жюри приняло в самом конце. Каждый из судей получил право назвать только одно имя, таким образом определив четырех участников следующего тура.
В финале девятого выпуска второго сезона «Ты супер!» судьям пришлось сделать нелегкий выбор. Они определили четырех полуфиналистов.
Первым свое решение огласил Игорь Крутой — в полуфинал он допустил участника из Москвы Богдана Вандышева.
Следующий выбор делал Сергей Лазарев. Он назвал Виктора Борисова из города Волжский. Третье имя полуфиналиста озвучила Юлианна Караулова — она выбрала Веру Ярошик, которая приехала на конкурс из Белоруссии.
Четвертного полуфиналиста выбрал Виктор Дробыш. Он отметил выступления нескольких участников, но в полуфинал пропустил Василину Понамарёву из Бурятии.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Первым свое решение огласил Игорь Крутой — в полуфинал он допустил участника из Москвы Богдана Вандышева.
Следующий выбор делал Сергей Лазарев. Он назвал Виктора Борисова из города Волжский. Третье имя полуфиналиста озвучила Юлианна Караулова — она выбрала Веру Ярошик, которая приехала на конкурс из Белоруссии.
Четвертного полуфиналиста выбрал Виктор Дробыш. Он отметил выступления нескольких участников, но в полуфинал пропустил Василину Понамарёву из Бурятии.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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