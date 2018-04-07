Ты не поверишь! <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Ты не поверишь! 16+
    •  
    Судьи назвали имена первых четырех полуфиналистов «Ты супер!». дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСудьи назвали имена первых четырех полуфиналистов «Ты супер!»

    Судьи назвали имена первых четырех полуфиналистов «Ты супер!»

    комментировать
    Судьи назвали имена первых четырех полуфиналистов «Ты супер!»

    Судьи назвали имена первых четырех полуфиналистов «Ты супер!»

    Судьи назвали имена первых четырех полуфиналистов «Ты супер!»

      В четвертьфинале правила изменились. Участник, получивший три или четыре зеленые кнопки, отравлялся в комнату ожидания. Решение о том, кто из конкурсантов пройдет в полуфинал, жюри приняло в самом конце. Каждый из судей получил право назвать только одно имя, таким образом определив четырех участников следующего тура.

      В финале девятого выпуска второго сезона «Ты супер!» судьям пришлось сделать нелегкий выбор. Они определили четырех полуфиналистов.

      Первым свое решение огласил Игорь Крутой — в полуфинал он допустил участника из Москвы Богдана Вандышева.

      Следующий выбор делал Сергей Лазарев. Он назвал Виктора Борисова из города Волжский. Третье имя полуфиналиста озвучила Юлианна Караулова — она выбрала Веру Ярошик, которая приехала на конкурс из Белоруссии.

      Четвертного полуфиналиста выбрал Виктор Дробыш. Он отметил выступления нескольких участников, но в полуфинал пропустил Василину Понамарёву из Бурятии.

      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

      Новости по теме

      «Ты супер!»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru