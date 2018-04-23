Кудрин в интервью НТВ оценил влияние санкций на курс рубля

Высокие цены на нефть защитили рубль от серьезного ослабления, но скорого восстановления национальной валюты к досанкционным значениям относительно доллара и евро ждать не приходится. Почему — в эксклюзивном интервью НТВ рассказал глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Сайт НТВ.Ru публикует полную видеоверсию интервью.
Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок: «Цена на нефть все-таки защищает рубль, и, пока она будет высокой, рубль не будет таким уж слабым. Да, он закрепился, может быть, сейчас на новой величине, и здесь нужно сказать, что произошедшее падение — оно не исключительно слухами или вот этими эмоциями наполнено. Нужно, к сожалению, признаться, что западные фонды переоценили политические риски в отношении инвестирования в Россию».
В интервью программе «Поздняков» Кудрин также объяснил, почему возвращение курса рубля к уровню до санкций в ближайшее время маловероятно.
Алексей Кудрин: «Пока мы видим, что процесс идет. Он инерционен, но он пока, к сожалению, связан с сохранением санкций. И раз вот эта переоценка произошла, вернуться в ближайшие дни или даже 2–3 месяца вряд ли придется к предыдущим позициям… Оценки по России по инвестициям и, соответственно, рубль уже до конца не восстановятся».
По словам Кудрина, волатильность рубля, которую мы наблюдали в апреле, была уникальной — сказался переход к новому уровню санкций, — но не критичной, поскольку теперь бизнес будет подготовлен к подобным сценариям.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня в 23:20.
В интервью программе «Поздняков» Кудрин также объяснил, почему возвращение курса рубля к уровню до санкций в ближайшее время маловероятно.
Алексей Кудрин: «Пока мы видим, что процесс идет. Он инерционен, но он пока, к сожалению, связан с сохранением санкций. И раз вот эта переоценка произошла, вернуться в ближайшие дни или даже 2–3 месяца вряд ли придется к предыдущим позициям… Оценки по России по инвестициям и, соответственно, рубль уже до конца не восстановятся».
По словам Кудрина, волатильность рубля, которую мы наблюдали в апреле, была уникальной — сказался переход к новому уровню санкций, — но не критичной, поскольку теперь бизнес будет подготовлен к подобным сценариям.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня в 23:20.
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