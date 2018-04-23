Кудрин в интервью НТВ: компенсировать миллиардерам потери от санкций не надо

Помощь компаниям, которые пострадали от американских санкций, должна заключаться в том, чтобы эти компании продолжали работать, поскольку это рабочие места, это важнейшая продукция для России и для доли мирового рынка. Но речь не может идти о компенсации убытков конкретным собственникам, например, по следам процедуры банкротства. Такое мнение в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» высказал глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Сайт НТВ публикует полную видеоверсию беседы.
Алексей Кудрин, председатель совета Центра стратегических разработок: «В этом смысле это скажется на цене. И старые собственники могут, скажем так, не получить ту цену, которая была бы до санкций. И вот это вторая часть моего мнения: они не смогут получить эту компенсацию, они потеряют, безусловно. И с этим придется считаться, к сожалению. Вот это компенсировать не надо. Повторяю, нужно помогать работать как компаниям, чтоб они не остановились, но не надо компенсировать миллиардерам потерю их стоимости. К сожалению, это невозможно в силу существования рынка, в силу того, что у бюджета есть свои задачи. Поддержка для работы самих компаний, она нужна».
Что же касается контрсанкций в отношении США, то, по словам Кудрина, если нельзя исключить бумеранг вреда в отношении российских компаний, то от ответа лучше воздержаться. В этом смысле решение обсудить соответствующий законопроект с бизнесом — рациональный подход.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня в 23:20.
Что же касается контрсанкций в отношении США, то, по словам Кудрина, если нельзя исключить бумеранг вреда в отношении российских компаний, то от ответа лучше воздержаться. В этом смысле решение обсудить соответствующий законопроект с бизнесом — рациональный подход.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня в 23:20.
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