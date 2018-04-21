Путин поговорил по телефону с Раулем Кастро и Мигелем Диас-Канелем

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро и председателем Госсовета и Совета Министров страны Мигелем
Диас-Канелем.
Политики обсудили итоги прошедшей на острове сессии Национальной ассамблеи. Российская сторона подтвердила готовность помогать кубинскому руководству в социально-экономической модернизации страны.
Владимир Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на высший государственный пост. В ответ Диас-Канель подчеркнул, что Куба продолжит развивать всесторонние связи с Россией. Также глава государства поблагодарил Рауля Кастро за многолетнюю работу и большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства между двумя странами.
Владимир Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на высший государственный пост. В ответ Диас-Канель подчеркнул, что Куба продолжит развивать всесторонние связи с Россией. Также глава государства поблагодарил Рауля Кастро за многолетнюю работу и большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства между двумя странами.
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