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    Путин поговорил по телефону с Раулем Кастро и Мигелем Диас-Канелем

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    Путин поговорил по телефону с Раулем Кастро и Мигелем Диас-Канелем

    Путин поговорил по телефону с Раулем Кастро и Мигелем <nobr>Диас-Канелем</nobr>

    Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро и председателем Госсовета и Совета Министров страны Мигелем Диас-Канелем.

    Политики обсудили итоги прошедшей на острове сессии Национальной ассамблеи. Российская сторона подтвердила готовность помогать кубинскому руководству в социально-экономической модернизации страны.

    Владимир Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на высший государственный пост. В ответ Диас-Канель подчеркнул, что Куба продолжит развивать всесторонние связи с Россией. Также глава государства поблагодарил Рауля Кастро за многолетнюю работу и большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

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